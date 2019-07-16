«دبي باركس آند ريزورتس»: 5 % زيادة الزيارات في الربع الثاني 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة دي اكس بي انترتينمينتس، أكبر وجهة ترفيهية في المنطقة، استقطاب 641 ألف زيارة خلال الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بـ 612 ألفاً في الربع الثاني من 2018، بزيادة بلغت نسبتها 5٪.

واحتفالاً باليوم الوطني الفلبيني، أطلقت دبي باركس آند ريزورتس حزمة من العروض الحصرية للمقيمين من الجالية الفلبينية في الإمارات، أتاحت لهم فرصة الدخول إلى المتنزهات الترفيهية الثلاثة في الوجهة والاستمتاع المتواصل خلال فترة المهرجان الذي استمر على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 12 - 15 يونيو. واستقطب العرض الترويجي الخاص أكثر من 92 ألف زيارة خلال إجازة نهاية الأسبوع، شملت العديد من الزوار الذي وفدوا إلى الوجهة الترفيهية للمرة الأولى.

النصف الأول

وخلال النصف الأول من العام، بلغ عدد الزيارات 1.40 مليون زيارة، مقارنة بـ 1.46 مليون زيارة خلال العام السابق مع زيارات دولية تمثل 40٪ من إجمالي الزيارات، فيما شهد فندق لابيتا زيادة في متوسط الإشغال حيث وصلت النسبة الى 63٪ خلال النصف الأول 2019، مقارنة بـ 55٪ خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وفي 16 يونيو، أصبح فندق روف ثاني فندق يفتتح أبوابه في وجهة دبي باركس آند ريزورتس. ويشكل الفندق، الذي يضم 579 غرفة، جزءاً من استراتيجية الشركة المتمثلة في توفير الوجهة لأكثر من 1300 غرفة بحلول النصف الثاني من عام 2020.

وقال محمد الملا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي اكس بي انترتينمينتس: «تمكنا من زيادة عدد الزيارات من السوق الدولية لتصبح 40٪ من إجمالي الزيارات خلال النصف الأول من العام تماشياً مع استراتيجيتنا الرامية إلى زيادة النمو من خلال استهداف السياح والزوار الدوليين.

ونمت نسبة الإشغال في فندق لابيتا بنسبة 15٪ مقارنة بالعام السابق، ويسرني الترحيب بانضمام فندق روف، وهو الفندق الثاني في وجهتنا، الذي افتتح أبوابه للضيوف في16 يونيو ومع افتتاح فندق روف، فإننا سنتمكن من توسيع عروض الفنادق بشكل عام لجذب عدد أكبر من الزوار الذين يركزون على القيمة».