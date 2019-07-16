إطلاق معايير التقييم للمرحلة الثانية لمشروع التصنيف العقاري بعجمان

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

أطلق الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان معايير التقييم لمشروع تصنيف النجوم للمباني والمكاتب العقارية في دورته التقييمية «المرحلة الثانية» كأول مشروع من نوعه على مستوى العالم، إذ سيقوم المشروع بتصنيف مكاتب ومباني عجمان ضمن معايير صممت بعناية وفق أعلى المعايير العالمية.

حضر حفل الإطلاق الذي أقيم في فندق فيرمونت، أمس، الشيخ عبدالعزيز النعيمي مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري وعبدالله المويجعي، رئيس غرفة تجارة وصناعة عجمان ومديرو العموم في حكومة عجمان وكبار الشخصيات.

الارتقاء بالخدمات

وقال الشيخ عبد العزيز النعيمي، إن المشروع يأتي ضمن استراتيجية دائرة الأراضي في عجمان للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الإمارة، وتعزيز الشفافية والثقة بين المتعاملين وذوي العلاقة لممارسة الأعمال بشفافية، إضافة إلى تجسيد رؤية وتطلعات حكومة عجمان لدعم وتحقيق رؤية عجمان لعام 2021.

وذكر أن مشروع تصنيف النجوم يركز على الالتزام بالقانون والمسؤولية المجتمعية والمظاهر الجمالية في عجمان، وتوفير خدمات بجودة عالية وبمعايير عالمية تضاهي الدول المتقدمة لضمان مستقبل مزدهر وأفضل لإمارة عجمان.

وأكد أن دائرة الأراضي ستسعى في الدورة التقييمية القادمة التي تبدأ في سبتمبر وتستمر حتى ديسمبر إلى رفع نسبة المباني والمكاتب العقارية المؤهلة للحصول على تقييم الخمس نجوم. ودعا جميع العاملين في السوق العقارية بالإمارة إلى تكثيف تعاونهم مع الدائرة والالتزام باللوائح والتشريعات التي سنتها دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في سبيل تحقيق أهدافها المنشودة بالتركيز على إسعاد المتعاملين وتطبيق أفضل المعايير الحكومية المتميزة.

واكد أن الهدف الرئيسي من مشروع تصنيف المباني والمكاتب العقارية تسهيل عملية السكن المناسب وتطوير الخدمات للارتقاء بالمستوى المعيشي لكل أفراد المجتمع.