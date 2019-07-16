نافذة الأعمال

يوفر معرض «سيتريد لسفن العمليات والأعمال البحرية في الشرق الأوسط 2019»، الذي يقام خلال أسبوع الإمارات البحري يومي 23 و24 سبتمبر المقبل في دبي، منصة مثالية للشركات العاملة في مجال ابتكار أو تطوير أو ريادة التكنولوجيا البحرية والقادرة على إحداث تحول في صناعات سفن العمليات والأعمال البحرية، لعرض أعمالها المبتكرة خلال جلسة جديدة بعنوان «عروض التقنيات المتطورة».

وللمشاركة في جلسة «عروض التقنيات المتطورة»، يجب على الشركات تقديم عنوان لعرض مقترح وموجز قصير عن العرض، بالإضافة إلى السيرة الذاتية للمتحدث. وستقوم «سيتريد» بعد ذلك بمراجعة كافة الطلبات بما يتوافق مع معايير الابتكار التكنولوجي وأهميتها وقابليتها لتنشيط مجال العمليات البحرية، حيث سيتم اغلاق باب استقبال الطلبات في 18 يوليو.

حصلت مزارع العين على شهادة آيزو «22000: 2018»، تقديراً لتميز الشركة في معايير الجودة في أنظمة إدارة سلامة الأغذية.

وخلال عامها الـ38 من العمليات، أصبحت مزارع العين الآن أكبر شركة أغذية محلية متكاملة في الإمارات حيث تدير أربعة أعمدة إنتاج تحت علامتها التجارية وهي منتجات الألبان والعصائر وحليب النوق بالإضافة إلى مزرعة إنتاج الدواجن. في السنة المالية الماضية، حققت الشركة عائدات بلغت 750 مليون درهم، مع توسيع نطاق وجودها ليشمل أسواق جديدة داخل الإمارات وخارجها.

حصد «ستاندرد تشارترد صادق»، ذراع الأعمال المصرفية الإسلامية لبنك ـ «ستاندرد تشارترد»، 21 جائزة خلال حفل توزيع جوائز «ذا آسيت تريبل إيه للتمويل الإسلامي» للعام 2018 وذلك تقديراً وقدرات البنك الاستشارية في مجال الصكوك والاستثمار، بالإضافة إلى منتجاته وخدماته الرقمية المبتكرة المقدمة في مجال التمويل الإسلامي. وحصل ستاندرد تشارترد على ما مجموعه 44 جائزة منذ بداية العام، تنوعت بين العديد من الأسواق بما في ذلك آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.