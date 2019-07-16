«أملاك» تقترب من هيكلة ديون قيمتها 1.2 مليار دولار

المصدر: دبي - سيد صالح

اقتربت شركة «أملاك للتمويل» في دبي من إبرام صفقة لإعادة هيكلة ديونها للمرة الثانية، بحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الوكالة بأن «أملاك للتمويل» طلبت من دائنيها إعادة جدولة قروض قيمتها 1,2 مليار دولار على مدى الفترة الأصلية المتفق عليها لسداد القروض، والتي تنتهي في 2026. وأضافت «بلومبيرغ» أن غالبية الدائنين وافقوا على شروط جديدة لسداد القروض، إلا أنه لم يتم بعد إبرام اتفاق نهائي.

وتتولى شركة برايس ووتر هاوس كوبرز «بي دبليو سي» البريطانية تقديم الخدمات الاستشارية لمجموعة من دائني «أملاك للتمويل» تتكون من حوالي 28 جهة، من أبرزها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وستاندرد تشارترد ومصرف أبوظبي الإسلامي ودائرة المالية بدبي وشركة الصكوك الوطنية.

وكانت «أملاك للتمويل»، التي تمتلك فيها شركة إعمار العقارية 45%، أبرمت صفقة إعادة جدولة ديون لأول مرة في 2014، حيث أعادت آنذاك هيكلة ديون بلغت قيمتها 2,7 مليار دولار.