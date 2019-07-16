«الإمارات للاستثمارات» ترتب لصكوك دولارية

المصدر: دبي-رويترز

أظهرت وثيقة أن شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية كلفت بنوكاً بترتيب اجتماعات مع المستثمرين قبل أول إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي لها.

وعينت الشركة، التي تضم محفظتها أصولاً في قطاعات شتى بالولايات المتحدة، ستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي الأول لتنسيق الصكوك المزمعة ومدتها خمسة أعوام، وفقاً لوثيقة أصدرها أحد البنوك التي تقود الصفقة.

والشركة حاصلة على تصنيف Baa3 من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية.وكُلف البنكان بإدارة الطرح مع بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك البحرين الوطني وبنك وربة.