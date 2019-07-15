«كوسكو أبوظبي للحاويات» من أهم محطات «الحزام والطريق»

المصدر: دبي ـ البيان

ذكرت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» الأمريكية للدراسات والبحوث الاقتصادية أن محطة «كوسكو أبوظبي للحاويات» تعد من أهم المحطات التي تمر بمسار مبادرة «الحزام والطريق»، ونشرت المؤسسة تقريراً حديثاً عن المبادرة وأهم المحطات التجارية التي تمر بمسارها، وأيضاً أهم السلع الاستهلاكية الصينية المتوقع أن تنتعش نتيجة إطلاق المبادرة.

وتطرق التقرير إلى محطة «كوسكو أبوظبي للحاويات»، وذكر أن المحطة التي جرى تدشينها في ديسمبر الماضي داخل «ميناء خليفة» بأبوظبي، بموجب اتفاقية بين «موانئ أبوظبي» وشركة «كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة» الصينية، تعمل بطاقة استيعابية تبلغ حوالي 1.5 مليون حاوية سنوياً، فضلاً عن كونها مزوّدة بأكبر محطة لفرز الحاويات في المنطقة، ما يجعلها من أهم نقاط الشحن المؤهلة لدعم تدفق التجارة نتيجة مبادرة «الحزام والطريق».