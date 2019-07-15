تعزيز التعاون بين «جمارك دبي» وبرنامج الأداء الحكومي المتميز

المصدر: دبي - البيان

استقبل أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الدكتور هزاع خلفان النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك في إطار استراتيجية جمارك دبي لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية بهدف تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات الجمركية وتحقيق التميز في خدمات المتعاملين.

واستعرض المدير العام لجمارك دبي آخر إنجازات الدائرة والإشادة التي حصلت عليه من منظمة الجمارك العالمية أخيراً، كما اطلع الدكتور هزاع النعيمي على استضافة دبي وللمرة الأولى في الشرق الأوسط المؤتمر الدولي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد مارس 2020، مشيراً إلى أن ما تحققه جمارك دبي من إنجازات متصاعدة يأتي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على دعم موقع الإمارات ودبي على مؤشرات التنافسية العالمية،

وقال الدكتور هزاع النعيمي، إن الزيارة تأتي ضمن سلسلة جولات على المسؤولين في القطاع الحكومي لتعزيز التعاون والتنسيق لتطوير منظومة التميز الحكومي، مشيراً إلى أن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بات القوة المحركة لتطوير القطاع الحكومي بدبي وتمكينه من تقديم خدمات متميّزة لجميع المتعاملين معه.