ورشة عمل لرواد الأعمال بقطاع التوريد في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورشة عمل لرواد الأعمال الأعضاء المنتسبين لديها، بالتعاون مع الاتحاد للطيران لتعريفهم بكيفية التسجيل ومعايير أخلاقيات المشتريات والتوريد في طيران الاتحاد. جاءت الورشة في إطار التعاون المشترك بين الغرفة ومجموعة طيران الاتحاد، والهادف إلى دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير فرص استثمارية جديدة وواعدة لهم، وإشراكهم في برامج تدريبية وإرشادهم وتأهيلهم للإيفاء بالمتطلبات والمواصفات والإجراءات المطلوبة للحصول على مثل هذه المناقصات، والتي يصعب على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإيفاء بها بشكل مباشر.

كما يأتي التعاون بين غرفة أبوظبي وشركة طيران الاتحاد انطلاقاً من حرص غرفة أبوظبي على تعزيز القدرة التنافسية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وطرح المجالات أمامهم لزيادة حجم عائداتهم والنفاذ إلى أسواق قطاع شركات الطيران، والتعرف على مجالات المشتريات والتوريد وأخذ المناقصات، بالإضافة إلى إتاحة فرص بناء علاقات شراكة استراتيجية وتعاون دائم بين الاتحاد للطيران والشركات والمؤسسات الخاصة من أعضاء الغرفة .

وتضمنت ورشة العمل التعريف بمعايير وأخلاقيات المشتريات والتوريد في طيران الاتحاد، وشرح كيفية التسجيل كمورد لدى طيران الاتحاد، والتأكد من معرفة سياسة الشركة وإدارة العقود. كما تم عرض قائمة بالسلع والخدمات المطلوبة ومعايير التوريد من خلالها في شركة الاتحاد للطيران.