دبي المدينة الفاضلة للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكر موقع «ذي بروجيكت سينديكيت» التشيكي، أن دبي تمضي قدماً في طريقها نحو إنشاء مدينتها الفاضلة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأوضح تقرير نشره الموقع أنه في الوقت الذي أبدت فيه أوروبا بصفة عامة قلقاً متزايداً من تهديدات التقنيات المتقدمة للعمالة البشرية، إلا أن الإمارات، وخاصة دبي، احتضنت هذه التقنيات بحماس شديد، ولم تخشَ من تأثيراتها على فرص العمل المتاحة للبشر، وتَبَنّت تجارب ومشروعات طموحة لنشر مفاهيم الذكاء الاصطناعي والأتمتة في مختلف جوانب الحياة اليومية بها، خاصة التعاملات والخدمات في أروقة الدوائر الحكومية.

وأكد التقرير، أن الإمارات ودبي تسعيان وفقاً لاستراتيجية الإمارات لعام 2071، إلى توظيف إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تأسيس نموذج للمدينة الفاضلة «يوتوبيا»، تمتلك فيه الحكومة وتتولى تشغيل الأدوات والآليات التي تنتج أهم السلع والخدمات اللازمة للناس، فيما يمضي الناس أوقاتهم في الابتكار والإبداع. وبذلك تصبح كافة المخاوف المتعلقة بالبطالة شيئاً من الماضي.

وأضاف، أن هذا النمط في التفكير ليس بمُستغرب من الدولة التي عينت أول وزير في العالم للذكاء الاصطناعي، ومن المدينة التي تزخر بالمتاحف، الأكاديميات والمؤسسات المخصصة لدراسة المستقبل واستشرافه.