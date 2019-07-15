«إمباور» تنظم برنامجاً صيفياً لتدريب الطلاب المواطنين

المصدر: دبي - البيان

بدأت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) برنامجاً تدريبياً؛ لتشجيع الخريجين وطلاب الجامعات والثانويات على الانخراط في قطاع تبريد المناطق.

وتهدف «إمباور»، من خلال البرنامج، إلى تعريف الشباب بصناعة تبريد المناطق، وتشجيعهم على دراسة التخصصات ذات الصلة؛ لاكتساب الخبرة المناسبة في القطاع، إضافة إلى مساهمة المؤسسة في توفير فرص توظيف لهم بعد الانتهاء من البرامج التدريبية. ويتضمن البرنامج التدريبي، ورشاً متخصصة تشمل النواحي النظرية والعملية الخاصة بقطاع تبريد المناطق، تستمر من 4 إلى 15 أسبوعاً.

وتعقد «إمباور»، خلال البرنامج الذي يستمر حتى نهاية أغسطس ورشاً وأياماً مفتوحة داخل مختلف الأفرع الإدارية والميدانية، لإعطاء الشباب المتدربين نظرة عامة حول آلية العمل داخل المؤسسة، إضافة إلى السماح للمتدربين بزيارة محطات تبريد «إمباور» للتطبيق العملي.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: برنامج التدريب يهدف إلى رفع الوعي بقطاع تبريد المناطق والتشجيع على الانخراط في دراسته بين مختلف فئات الشباب، إضافة إلى المساهمة في توفير فرص توظيفية للمشاركين بالبرامج وتوعيتهم بأهم التخصصات في صناعة تبريد المناطق، مؤكداً أن تدريب وتطوير الشباب بصفة مستمرة ينعكس بشكل إيجابي على القطاع.