استرجاع 40 منتجاً مخالفاً بأبوظبي في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أنه تم خلال عمليات التفتيش المستمرة التي نفذها المجلس في النصف الأول 2019 التفتيش على 34846 سلعة من مختلف المنتجات المتداولة في الأسواق والتي تنوعت ما بين ألعاب الأطفال، والأجهزة الكهربائية المنزلية، وإطارات المركبات، ومنتجات السجائر والتبغ والمنظفات المنزلية، وقد تم على إثر ذلك تصحيح 9 منتجات بإجمالي كمية بلغت 2201 سلعة، واسترجاع 40 منتجاً بإجمالي كمية بلغت 4888 سلعة وذلك لعدم مطابقتها لاشتراطات السلامة والجودة.

وضمن جهوده المتواصلة والهادفة إلى توفير أسواق آمنة وعادلة في إمارة أبوظبي، قام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، في إطار اتفاقية التخويل الموقعة بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بالتحقق من دقة 4942 أداة قياس قانونية وصحة الكمية في 10342 عبوة معبأة مسبقاً تعود إلى 377 منتجاً غذائياً لدى المصانع والموردين وفي الأسواق في إمارة أبوظبي، وذلك خلال النصف الأول من عام 2019.

وتنوعت أدوات القياس القانونية التي تم التحقق منها ما بين موازين البيع بالتجزئة، وموازين بيع المجوهرات، وموازين بيع العود والعطور العربية والموازين المستخدمة في عمليات الشحن، بالإضافة إلى القبانات الأرضية، وعدادات الوقود في محطات الخدمة التابعة لشركة أدنوك، وأدوات القياس الطبية، حيث تم التحفظ على أدوات القياس غير المستوفية للاشتراطات لحين صيانتها وإعادة التحقق منها والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات والمتطلبات الإلزامية وفقاً للوائح الخاصة بكل أداة.

وقال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: تكتسب الحملات التفتيشية التي ينفذها المجلس أهمية كبيرة نظراً لدورها في تحقيق رؤيته الساعية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً، وتحقيق رسالة المجلس الرامية إلى قيادة وتيسير وتطوير بنية تحتية للجودة بأبوظبي، متكاملة وذات كفاءة عالية على الصعيد العالمي، من شأنها تعزيز ثقافة الجودة والتنمية الصناعية والتنافسية وسلامة المستهلك، وبما يتماشى مع الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً.

وأشار إلى أن المجلس لديه فرق فنية متخصصة ومفتشون حاصلون على صفة الضبطية القضائية يقومون بعمليات التحقق من أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً بشكل يومي في أبوظبي، موضِّحاً أن المجلس هو أوّل جهة حكومية في أبوظبي تحصل على الاعتماد الدولي وفقاً للمواصفة القياسية ISO/IEC 17020:2012 في مجال التحقق من أدوات القياس القانونية.

وزار المفتشون عدداً من المصانع والمنشآت التجارية والتحقق من العبوات المعبأة مسبقاً لديها، حيث بلغت كمية العبوات التي تم التحقق منها 10342 عبوة لـ377 منتجاً مختلفاً شملت المنتجات الغذائية والمنظفات ومنتجات العناية الشخصية، سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة.

علامات ذهبية

دعا مجلس الجودة والمطابقة المستهلكين إلى ضرورة التأكد من وجود علامات التحقق الذهبية قبل قيامهم بعملية الشراء باستخدام أداة قياس قانونية (ميزان أو عداد بترول)، حيث إنه في حال عثورهم على أداة قياس لا تحمل علامة التحقق الذهبية أو تحمل علامة الرفض الحمراء، فلا بد من الاتصال والإبلاغ عنها في مركز الاتصال الحكومي على الرقم 800555.