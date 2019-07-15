غرفة عجمان توقع اتفاقية تعاون مع «تعجيل»

المصدر: عجمان - البيان

وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان، اتفاقية تعاون مع «تعجيل» بهدف التعاون في فتح قنوات جديدة لتقديم خدمات شهادة العضوية وخدمات مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري التابع لغرفة عجمان بما يصب في سرعة الخدمات الموجهة لأعضاء الغرفة ومنتسبيها.

وقع الاتفاقية من جانب الغرفة عبد الله المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع خدمات تسجيل العضوية والمعاملات، ومن جانب «تعجيل» عبد المنير كادافاتي المدير العام، وذلك في مقر غرفة عجمان.

ونصت الاتفاقية على تمكين مركز تعجيل من استقبال «خدمات شهادة العضوية» و«خدمات مركز التحكيم» لمجتمع الأعمال في الإمارة، كما يوفر مركز تعجيل آلية لتلقي الاقتراحات والملاحظات من المتعاملين وفق الآلية المعتمدة لدى الغرفة.