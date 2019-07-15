نمو الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 16.6 % خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - وام

حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 16.6 % في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع نفسه من 2018، مرتفعاً من 122.3% إلى 142.5% خلال فترة الرصد، وذلك بحسب الأرقام التي أصدرها مركز إحصاء أبوظبي أمس. كما ارتفع الرقم بنسبة 42.4% مقارنة بالربع الرابع 2018، بالغاً مستوى 142.5%.

وشملت قائمة أهم الأنشطة التي ساهمت في الارتفاع نشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، حيث ارتفعت كميات الإنتاج لهذا لنشاط بنسبة 27.7%.

أما مجموعة صنع الآلات والمعدات غير المصنفة فقد أسهمت في ارتفاع الرقم خلال الربع الأول 2019 مقارنة بالربع الأول 2018 بنسبة 16.3 %، حيث ارتفعت كميات إنتاج هذا النشاط بنسبة 95.5%، أما مجموعة صنع منتجات المعادن المشكلة فقد أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي بنسبة 4.3%.