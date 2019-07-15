نافذة الأعمال

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تنظيم مجلس شباب الشركة فعالية «يوم تكريم العمال»، في موقعي الشركة في جبل علي والطويلة، لأكثر من 700 عامل، لتقدير وتكريم العمال على جهودهم المبذولة، وإبراز دورهم في إنجاح سير العمل في الشركة. كذلك قامت الفعالية بإظهار معاني التسامح في المجتمع الإماراتي.

تأسس مجلس شباب الشركة في 2018، تماشياً مع حرص قيادة الدولة على إبراز دور الشباب، وتمكينهم ليكونوا قادة للتطور والابتكار، لمواصلة مسيرة النجاحات والإنجازات العظيمة التي تطبعت بها الإمارات. وقالت فاطمة البستكي رئيس مجلس الشباب في الشركة: «نظمنا يوم تكريم العمال، كنوع من رد الجميل، ولشكرهم على ما يقدمونه، ولتقدير جهودهم، ولإبراز دورهم، كجزء لا يتجزأ من فريق العمل. وتضم الشركة أكثر من 7000 موظف، يمثلون نحو 50 جنسية مختلفة».

افتتح صندوق النقد العربي بمقره في أبوظبي، أمس، دورة تدريبية حول «التحليل المتقدم للبيانات». يحضر الدورة التي تستمر 5 أيام، عدد من المتدربين من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات المالية والأجهزة الإحصائية في الدول العربية.

وتهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين بكيفية تحليل البيانات والمؤشرات الإحصائية، بما يساعد على تشخيص وتحليل الأوضاع الاقتصادية، واتخاذ القرارات الصائبة المبنية على منهجيات وأسس إحصائية سليمة.

أكد نائب وزير خارجية كازاخستان، رومان فاسيلينكو، أن كازاخستان لديها علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع الإمارات وعدد من الدول الخليجية والعربية، وتعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري معها، حيث يتم تنفيذ مشروع «أبوظبي بلازا»، الذي يعد أكبر برج في كازاخستان وآسيا الوسطى، ويضم فندقاً ومركزاً للأعمال،

وقال في تصريحات لموقع «هوتل اندريست دوت كوم» في العاصمة الكازاخية نور سلطان، إنه يتم تسيير رحلات طيران مباشرة من أبوظبي ودبي إلى كازاخستان، لتنشيط العلاقات التجارية والسياحية. وشدد على أن بلاده مقبلة على طفرة سياحية كبيرة، بسبب خطط حكومية لتطوير البني التحتية.

وقعت سيجنيفاي «فيليبس لايتنج سابقاً»، مذكرة تفاهم للتعاون مع شركة دايموند ديفلوبرز، الشركة المتخصصة ببناء المدن المستدامة. تم توقيع المذكرة في مقر شركة دايموند ديفلوبرز في المدينة المستدامة.

والاتفاق مبني على دعامتين للتعاون، تتمحور الركيزة الأولى حول توفير أحدث حلول وابتكارات الإضاءة المتطورة، التي تسهم في تعزيز العلامة الخضراء للمدينة، وتحفز استدامتها الشاملة. والركيزة الثانية تتمحور حول حلول البستنة. وأصبح من الممكن باستخدام إضاءة LED من سيجنيفاي، إمكانية تنمية ومعالجة وإنتاج منتجات عالية الجودة في موقع واحد في مزرعة عمودية، قد تكون قريبة من تجار التجزئة والمستهلكين. والفكرة هي دفع حدود الإمكانات إلى مدى أوسع، لتقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين بطريقة مستدامة.

حصد البنك العربي، مؤخراً، جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2019»، والتي منحتها مجلة «يوروموني» العالمية، ومقرها لندن، ذلك ضمن حفل توزيع جوائز برنامج يوروموني الشرق الأوسط للتميز 2019.

وخلال الحفل، حصد البنك العربي جائزتي «أفضل بنك في الأردن لعام 2019»، و«أفضل بنك في فلسطين لعام 2019»، وذلك ضمن ترشيحات تضمنت قائمة بأقوى المؤسسات المالية والمصرفية. وقال نعمة صبّاغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي: «يواصل البنك تقديم الحلول المصرفية المتكاملة لعملائه من مختلف القطاعات، محلياً وإقليمياً، هذا إلى جانب تركيزه على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية».