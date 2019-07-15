«المشرق» أول بنك في المنطقة يتيح الاستثمار بالأسواق العالمية عبر «سناب»

المصدر: دبي - البيان

أصبح بنك المشرق أول بنك في منطقة الشرق الأوسط يتيح لعملائه خدمة الاستثمار المباشر في الأسواق العالمية واستلام عوائد استثماراتهم فوراً، وذلك من خلال تطبيقه المصرفي عبر الموبايل «سناب Snapp».

وتوفر هذه الخدمة المضافة حديثاً إمكانية الوصول إلى البورصات العالمية وتداول أسهم الشركات الأجنبية والتداول في الذهب وفتح الحسابات بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى فتح حسابات استثمارية والتداول في العديد من المنتجات الاستثمارية.

وتنبع أهمية هذه الخطوة من كونها تتيح للعملاء الاستفادة من الفرص المجزية التي توفرها الأسواق العالمية، فقد بلغ إجمالي حجم تداولات بورصات العالم 68.179 تريليون دولار حتى نهاية 2018.

وتعليقاً على إطلاق الخدمة الجديدة، قال عارف الرملي، رئيس قسم الخدمات المصرفية الإلكترونية والابتكار في بنك المشرق: من أبرز مزايا هذه الخدمة أنها تمكن العملاء من إجراء معاملاتهم الاستثمارية وإدارة استثماراتهم بكل سهولة على مدار الساعة وبلمسة واحدة.

وإضافة إلى إمكانية فتح حسابات التداول بشكل فوري، يمكن للعملاء إجراء عمليات الإيداع من حساباتهم الأساسية وبدء التداول على الفور، فضلاً عن إمكانية سحب أي أرباح حققوها فوراً. وتتميز الخدمة أيضاً بتوفير رسوم تداول تنافسية للغاية عند الاستثمار في عدد من الأسهم الدولية والعملات والسلع المتداولة.

وتابع قائلاً: من خلال هذه الخدمة، سيتمكن عملاء البنك من التداول في أكثر من 30 ألف سهم في ما يزيد على 100 بورصة حول العالم بما فيها بورصتا لندن ونيويورك. كما سيكون بمقدور العملاء شراء وبيع الذهب والعملات الأجنبية في الحال عبر منصة التداول الخاصة بالتطبيق المصرفي للبنك «سناب».