xأكثر من مليون صفقة في «يوم برايم» من «أمازون»

المصدر: دبي- البيان

انطلقت فعاليات «يوم برايم»، بعد منتصف الليلة الماضية، لتقدم يومين حافلين بعروض وصفقات مغرية لأعضاء برايم في الإمارات في 15 و16 يوليو. وتستمر حتى الساعة 11:59 من منتصف ليل الثلاثاء، وتطرح أكثر من مليون صفقة على منتجاتٍ من جميع أنحاء العالم. ويمكن للأعضاء الجدد، الاشتراك في فترة تجريبية مجانية لمدة 30 يوماً، من خلال الموقع الإلكتروني Amazon.ae/‏PrimeDay، كي يتسنى لهم الاستفادة من «يوم برايم».

ومن المزايا الجديدة في فعالية هذا العام، العروض المتوفرة لفترة محدودة، والعروض على عدد من أبرز المنتجات التي تعرض على امتداد الفعالية، التي تستمر 48 ساعة، والتي تتسم بالكميات المحدودة، وقد تنفد سريعاً. أما العروض المتوفرة لفترة محدودة، والتي تبدأ في 15 يوليو، فستشمل عدداً من أبرز العلامات التجارية، مثل بوز وفيتبيت وإتش بي وآبل وسامسونغ وسوني ومايكروسوفت وتيفال وفيليبس وتوشيبا وليغو وغيرها الكثير.

وينصح أعضاء برايم بالتفقد المستمر للصفقات، للاطلاع على العروض التي تنطلق خلال الفعالية. وبإمكان المشتركين التوفير خلال فعالية يوم برايم 2019 من أمازون، وذلك على مختلف المنتجات، من أجهزة تتبع اللياقة البدنية، إلى أجهزة التلفاز ومستحضرات التجميل والسوبر ماركت، وكذلك مقاعد السيارات وماكينات تحضير القهوة وغيرها.