«دو» تضيف تطبيق المراسلة ومكالمات الفيديو YzerChat إلى باقة الاتصال عبر الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إضافة تطبيق جديد إلى باقتها الخاصة بالاتصال عبر الإنترنت بهدف منح عملائها في الإمارات المزيد من الخيارات للبقاء على تواصل مع العائلة والأصدقاء. ويتيح التطبيق الجديد الذي يحمل اسم YzerChat للعملاء إجراء مكالمات فيديو عالية الدقة وغير محدودة عبر الإنترنت.

ويمكن للعملاء استخدام التطبيق الجديد - إضافة إلى تطبيق BOTIM - والاستمتاع بمكالمات فيديو وصوت غير محدودة مع العائلة والأصدقاء، سواءً كانوا داخل الإمارات أو حول العالم إلى جانب خدمة الرسائل النصية القصيرة وذلك من خلال الاشتراك في باقة الاتصال عبر الإنترنت من دو مقابل 100 درهم شهرياً لشبكات الاتصال اللاسلكي «واي فاي» و50 درهماً شهرياً للهاتف المتحرك.

والتطبيق آمن للمراسلة ومكالمات الفيديو عالية الدقة ويستند إلى السحابة ويتميز بنظام مبتكر للترجمة يعمل على تحويل الدردشات تلقائياً إلى اللغات المفضلة للعملاء، مما يتيح لهم التواصل مع أحبائهم بشكل سلس وواضح في أي وقت أينما كانوا، كما يدعم التطبيق 16 لغة، بما في ذلك العربية والفرنسية والصينية.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – خدمات الاتصال: استكمالاً لجهودنا المبذولة والهادفة إلى توسيع خيارات عملائنا من تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت وتعزيز قدراتهم على التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم بشكل سلس، يسعدنا الإعلان عن إضافة تطبيق YzerChat إلى باقتنا للاتصال عبر الإنترنت، حيث سيساهم التطبيق من خلال مزاياه العديدة في توفير قيمة مضافة لحياة عملائنا. وقال أليبيك إيساييف، مؤسس التطبيق «تم تطوير التطبيق من قبل فريق متخصص من بلدان وثقافات مختلفة يتحدثون 24 لغة وتجمعهم أفكارهم الإبداعية المتشابهة».