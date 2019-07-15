تعاون بين «فودل» و«سفن إليفن» لتوفير مراكز تسلّم الطرود

المصدر: دبي - البيان

اتفقت شركتا فودل وسفن إليفن على العمل معاً، بهدف توفير خدمات تسلم الطرود للمتسوقين عبر الإنترنت في الإمارات في كافة متاجر سلسلتها للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء الدولة. إضافةً إلى ذلك ستقدّم المزيد من متاجر سفن إليفن الجديدة عند افتتاحها في وقت لاحق من هذا العام ذات الخدمة، لتصبح جزءاً من شبكة فودل سريعة النمو في جميع أنحاء الإمارات مما يتيح أمام المتسوقين تسلم طرودهم بأسرع زمن وأفضل سعر وفي المكان والتوقيت الذي يفضّلونه.

وتعمل متاجر سفن إليفن على مدار 24 ساعة طوال العام، مما يتيح للعملاء زيارة المتاجر لتسلم طرودهم في أي وقت نهاراً أو ليلاً. ويتم إخطار العملاء بمجرد وصول بضائعهم إلى مكان التسليم الذي قاموا باختياره من شبكة متاجر سفن إليفن، فضلاً عن تمكنهم من المراقبة والتحكّم الكامل بشحنتهم.