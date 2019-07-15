رأس الخيمة تستضيف المؤتمر العربي للاستثمار الأمني الغذائي

المصدر: رأس الخيمة - وام

تستضيف إمارة رأس الخيمة يومي 17 و18 ديسمبر المقبل المؤتمر العربي السابع للاستثمار في الأمن الغذائي، تحت شعار «الاستثمار الأمثل في التكنولوجيا، ووقف الهدر من أجل أمن غذائي مستدام في العالم العربي»، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أن استضافة الإمارة للمؤتمر، تعد خطوة مهمة تجاه تعزيز الاستثمار الأمثل في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي بالدولة بوجه عام، وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص.. مشيراً إلى أن حضوراً من 250 دولة حول العالم ومؤسسات حكومية وخاصة، تمثل دولها، تهتم بهذا القطاع، فرصة للوقوف على أبرز معالم الإمارة، وإبراز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال إن المؤتمر يمثل إضاءة مهمة على أهمية الاستثمار في «الزراعة الذكية»، لأنها تركز على الاستغلال الأمثل للزراعة، لأقل مساحة من الأرض وأقل كمية من المياه، والحصول على أفضل إنتاج من المحاصيل، ما يجعلها خياراً مستقبلياً واعداً للعالم العربي، لتحقيق إنتاج زراعي مستدام، ومواجهة مشكلات محدودية الموارد، والتغير المناخي الذي تواجه القطاعات الزراعية في الدول العربية.

وأشار إلى أن مقومات الإنتاج الزراعي في إمارة رأس الخيمة، تمتاز بالوفرة النسبية للموارد الضرورية، لتحقيق التنمية الزراعية، فضلاً عن الرغبة القوية والحقيقية، لتعزيز استثمارات الإمارة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

وكان قد تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة رأس الخيمة واتحاد الغرف العربية، مثلهما محمد النعيمي رئيس الغرفة والدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، على هامش مشاركتهما في ملتقى الأعمال العربي الألماني الثاني والعشرين، والذي عُقد مؤخراً بألمانيا.