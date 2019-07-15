توقعات عوائد الاستثمار المحلية تفوق العالمية

المصدر: دبي- سيد صالح

أفادت دراسة حديثة، أجرتها مؤسسة «شرودرز» البريطانية لإدارة الأصول، أن توقعات المستثمرين بشأن عائدات ودخول استثماراتهم في الإمارات، تفوق المعدلات العالمية المتوقعة.

وأوضحت الدراسة أن المستثمرين في الإمارات، يتوقعون أن تدر عليهم استثماراتهم في الدولة، عائدات تبلغ نسبتها 16.8 % سنوياً، فيما يبلغ المعدل العالمي المتوقع 13.8 %.

وعلى صعيد الدخل الاستثماري فقط، ذكرت دراسة «شرودرز»، أن المستثمرين في الإمارات، يتوقعون دخلاً استثمارياً تبلغ نسبته 12.4 %، بالمقارنة مع 10,3 % فقط، وهو معدل الدخل الاستثماري العالمي المتوقع.

وأجرت «شرودرز» استبياناً على عينية من المستثمرين، تجاوز قوامها 25.000 مستثمر، ينتمون إلى 32 دولة، من أبرزها أستراليا، كندا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، فرنسا، الصين، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الإمارات. وأفادت الدراسة أيضاً بارتفاع متوسط العائد الاستثماري المتوقع عالمياً على مدى 5 سنوات إلى 10,7 %، بالمقارنة مع 9,9 % العام الماضي.