130 مليار دولار قيمة الأغذية بالإمارات 2018

المصدر: دبي- البيان

توقعت مجلة آفاق أوروبا والشرق الأوسط «إي إم إي أوتلوك» البريطانية، أن يواصل قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات الانتعاش خلال الفترة المقبلة، لترتفع قيمته من 130 مليار دولار في عام 2018، إلى 196 مليار دولار في عام 2021.

وذكرت أن القطاع يحتضن عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات الناجحة التي تعمل في الإمارات منذ فترة طويلة. ووصفت القطاع بأنه أحد أهم قطاعات التصنيع التي تساهم في دعم اقتصاد الإمارات، كما وأوضحت أن القطاع يضطلع بدور مهم في تنفيذ سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات.

وأوضح أن الإمارات تعد رابع سوق جذابة لتجارة الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، بعد الصين، الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، كما تعد الإمارات كذلك واحدة من أفضل البيئات المواتية لهذه التجارة عالمياً.