«الاختبار الإلكتروني» يؤسس لجيل من الخبراء المصرفيين

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكّد عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن نظام الاختبار الإلكتروني لاعتماد الخبراء المصرفيين الذي أطلقه اتحاد مصارف الإمارات في محاكم دبي والمناطق الشمالية العام الماضي يهدف إلى تهيئة جيل من المتخصصين في الخدمات المصرفية القانونية من ذات الكفاءة العالية في دولة الإمارات، مؤكداً مساهمة الاختبار بشكل كبير في الارتقاء بالمعايير الخاصة لاعتماد الخبراء المصرفيين في تزويد تقارير الخبرة، التي تحتاجها المحاكم للبت في النزاعات المصرفية.

وأوضح الغرير أن نجاح مبادرة الاختبار الإلكتروني للخبراء المصرفيين في عامها الثاني يشكّل نقلة نوعية لناحية ضمان اعتماد أفضل الكفاءات وأكثرها دقة ومهارة، وخطوة مهمة نحو ضمان تسوية جميع النزاعات المصرفية بشكلٍ عادلٍ وسريع، ويدعم التزام الاتحاد بتعزيز الثقة في القطاع على جميع المستويات.

دورات توعية

ويعتزم اتحاد مصارف الإمارات خلال المرحلة المقبلة إطلاق دورات توعية للمرشحين إلى التقدم للاختبار بأهمية عمل الخبير المصرفي وتعزيز المعرفة البنكية قدر الإمكان يقدمها خبراء في أنشطة مختلفة من البنوك.

ويعتبر نظام الاختبار الإلكتروني ثمرة المداولات والدراسات والتحليلات المستفيضة، حيث قام كل من الاتحاد ووزارة العدل بصياغة مجموعة كبيرة من الأسئلة التي تشمل كل المجالات المصرفية، ثم طور الاتحاد اختباراً إلكترونياً باستخدام خوارزمية حسابية تختار الأسئلة للمتقدمين للاختبار بشكل عشوائيّ وعادل ومتساوٍ من حيث درجة الصعوبة لكل المتقدمين إذ يلزم للقيد في جدول الخبراء المصرفيين لدى المحكمة أن يخضع الطلاب لاختبار كتابي متبوعاً بمقابلة شفهية، وذلك لضمان قبول الكوادر المؤهلة فقط.

ويتم التقدم للاختبار الإلكتروني بالكامل الذي انطلق مستهل العام الماضي تحت إشراف دائرة الإدارة المالية في الجامعة الأمريكية في الشارقة، ليكون بذلك الاختبار الوحيد في دولة الإمارات الذي يعتمد الخبراء المصرفيين المقيدين وفقاً للمعايير المطلوبة.

وأشار عبد العزيز الغرير إلى أن انخفاض متوسط اجتياز المتقدمين لهذا الاختبار يضمن انتقاء أفضل الخبراء وأكثرهم تأهيلاً فقط وبطريقة عادلة، مؤكداً أن وجود إطار قانوني قوي، وخبراء مصرفيين مقيدين على مستوى عالٍ من التأهيل والخبرة يعدان ضرورة حتمية لضمان سلامة القطاع المصرفي والمصلحة العامة. وأضاف: «توفر المبادئ التي استخدمناها لتطوير هذا الاختبار معياراً للجودة، ويجري استخدامها لرفع المعايير المهنية في مجالات أخرى.

شروط

يشترط في الراغبين بالتأهل لاعتمادهم كخبراء مصرفيين في محاكم دبي والإمارات الشمالية تحقيق شروط عدة، منها حمل مؤهل عالٍ وامتلاك عدد معين من سنوات الخبرة، فضلاً عن تقديم شهادة حسن سير وسلوك وغيرها، ثم يتوجب عليهم اجتياز اختبار متعدد الخيارات والإجابة عن أسئلة وفقاً لمجموعة صارمة من المعايير.