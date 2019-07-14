«مركز دبي للسلع» يعزز تجارة الإمارات والصين عبر دبي

المصدر: دبي - البيان

وقّع مركز دبي للسلع المتعددة، اتفاقيتي شراكة استراتيجيتين مع جهتين صينيتين حكوميتين مختصتين بالتجارة خلال زيارته لمدينتي هانغتشو وتشينغداو في إطار سادس حملاته الترويجية المباشرة «وجد من أجل التجارة» لعام 2019.

وفي سياق الزيارتين، وقع المركز مذكرتي تفاهم مع كل من «المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية» (CCPIT) في مدينة هانغتشو، ودائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ في مدينة تشينغداو. وبموجب الاتفاقيتين ستعمل الأطراف الثلاثة معاً لدعم وتعزيز التبادل التجاري بين الإمارات والصين وجذب استثمارات صينية مباشرة إلى دبي.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 4000 شركة صينية تعمل في الإمارات من بينها 423 شركة تتخذ من مركز دبي للسلع مقراً لها ما يجعل المركز مقراً لـ 10٪ من الشركات الصينية في الدولة.

وشهدت الزيارتان مشاركة حوالي 400 شخصية من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين، وجرى خلالهما مناقشة إمكانات النمو الكبيرة التي تقدمها دبي ومركز دبي للسلع المتعددة للشركات الصينية التي تتطلع لتوسيع أعمالها نحو الأسواق العالمية. وحظيت الحملة الترويجية بدعم رسمي من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية.

بوابة رئيسة

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: «نجح مركز دبي للسلع المتعددة في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة في المنطقة وبوابة رئيسة للوصول إلى الأسواق الآسيوية. ونفخر أن لدينا الإمكانات التي تؤهلنا لنكون طرفاً فاعلاً في مبادرة الحزام والطريق الصينية من خلال تطوير مبادرات وطنية وتسهيل فتح قنوات جديدة للتبادل التجاري بين دبي والصين».

سيقوم مجلس هانغتشو الصيني لتعزيز التجارة الدولية بإرسال وفد تجاري مكون من 19 مسؤولاً كبيراً لزيارة مركز دبي للسلع المتعددة في يوليو.