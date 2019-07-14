ولادة جزيرة جديدة في دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

بدأت فرق العمل تتوافد على مشروع منتجع الجزيرة الذي تنفذه وتديره مجموعة «وصل لإدارة الأصول» في دبي على مقربة من برج العرب، بالتعاون والشراكة مع شركة «إم جي إم» العالمية ومقرها لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية. وحصل البيان الاقتصادي على معلومات مؤكدة مدعومة بالصور على بدء الأعمال البحرية والتمكينية في الجزيرة حسبما أكدت شركة BSBG العملاقة للهندسة المعمارية.

تراهن مجموعة وصل على نجاح المشروع في ترسيخ مكانة دولة الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، في طليعة الدول والمدن الأكثر جذباً للسياحة عموماً، والسياحة العائلية على وجه التحديد.

وقالت شركة الهندسة المعمارية Brewer Smith Brewer Group (BSBG)) إن الأعمال البحرية والتمكينية قد بدأت مؤخراً في مشروع

The Island Resort للضيافة والترفيه، الذي سيضم علامات تجارية شهيرة في لاس فيجاس مثل إم جي إم وبيلاجيو وأريا ( MGM و Bellagio و Aria) لأول مرة في دولة الإمارات.

وأوضحت الشركة أنها تقوم بأعمال الخدمات الاستشارية والهندسة التنفيذية والهندسة الإنشائية، وخدمات الإشراف على أعمال البناء للجزيرة التي لم يتقرر بعد الاسم الذي ستحمله، ولكنها باتت معروفة في أوساط سوق الإنشاءات باسم الجزيرة The Island، والتي صممها المهندسون المعماريون الهولنديون يو إن ستوديو UN Studio.

ويقول الشريك في BSBG للهندسة المعمارية. كيفن هاربر: «إن ترجمة التصميم الهندسي للمشروع على الجزيرة معقد ويمثل تحدياً كبيراً»، لكنه أكد أن «فرقنا التي تعمل في المشروع ممتازة تقنياً ومدفوعة بشكل لا يصدق لإنتاج مستوى العمل بجودة تتناسب مع متطلبات تطوير مشروع بهذه الضخامة».

بدايات

يقع المشروع الجديد قبل برج العرب وفندق جميرا بيتش في أم سقيم بدبي، شمال حديقة أم سقيم. وكانت مجموعة وصل لإدارة الأصول أعلنت عن المشروع لأول مرة في مارس 2017، لكنها لم تكشف عن موقعه، وقالت حينها إن قطع الضيافة على موعد مع أيقونة سياحية فريدة يتوقع لها أن تستقبل السياح عام 2021.

أيقونة

تعد الجزيرة الجديدة فريدة من نوعها، وهي متعددة الاستخدامات ومتكاملة للخدمات السياحية والترفيهية على مساحة طابقية تناهز ثلاثة ملايين ونصف المليون قدم مربعة على شاطئ جميرا بالقرب من برج العرب في دبي.

تعود عمليات الردم في المشروع إلى 2008، وجرى تجميد المشروع عشية الأزمة المالية العالمية، لكن مجموعة وصل لإدارة الأصول أعادت له الحياة وقررت وضع تصورات هندسية ومعمارية فريدة تفوق التصميم الأَولي المتواضع. وتراهن المجموعة على تفرد المشروع ومكوناته التي جرى وضعها بالتعاون والشراكة مع شركة «إم جي إم» العالمية ومقرها لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية.

عناصر

يقوم المشروع الجديد على ثلاثة عناصر فندقية وسكنية رئيسية تتكون من ألف غرفة وشقة فندقية، إضافة إلى عشر فلل خاصة، والعنصر الثالث مجموعة من المطاعم والمقاهي الفاخرة، وسيتم تشييد فندق ومنتجع «بيلاجيو» بمواصفات عالمية وفندق «إم جي إم» المميز بإطلالته الخاصة على الشاطئ. وتضم الجزيرة إلى جانب الفندقين الفخمين مبنى مخصصاً للشقق الفندقية، إضافة إلى حمامات السباحة الداخلية والخارجية والصالات الرياضية ونادٍ لرجال الأعمال ونوافير مائية وشلالات اصطناعية ومناظر خلابة ومساحات خضراء تضفي جواً عائلياً وترفيهياً لمرتادي الجزيرة التي تضم كذلك مشروع «دبي سفير»، وهو برج ترفيهي يتوسط الجزيرة ويرتفع لمسافة 110 أمتار، ويتسع لنحو 300 مقعد للضيوف لتمكينهم من مشاهدة عروض الصوت والضوء بالأبعاد الثلاثية مع المؤثرات الخاصة، ويمكن للزوار كذلك تجربة السفر العمودي التي تحملهم على محور قائم إلى الأعلى، وتكتمل مع الوصول إلى أعلى القبة التي تفتح أوتوماتيكياً لتكشف عن إطلالات بانورامية خلابة مطلة على الجزيرة بكاملها وعلى أجمل مناطق مدينة دبي.

ترفيه

يضم المشروع ثلاثة أبراج هيكلية على شكل شلالات مائية تحيط بـ «دبي سفير»، وتتصل معه من خلال العديد من الطوابق، وهي مخصصة للفعاليات والمعارض وما إلى ذلك، وتتوافر فيها محال تجارية للتجزئة ومطاعم ومقاهٍ.

أما العنصر الترفيهي الآخر في الجزيرة الواعدة فيتمثل في المسرح الذي يستوعب قرابة 800 ضيف، وتبلغ مساحته ما يزيد عن ثمانين ألف قدم مربعة، وهو مخصص للعروض الاستعراضية التي ستنظمها «إم جي إم»، التي تدير الجزيرة، وهذه العروض ستكون الأولى من نوعها في العالم، ناهيك عن استضافة المؤتمرات والمهرجانات والمناسبات الأخرى كحفلات الأعراس وغيرها. ويتصل المسرح مع نادي الشاطئ لتوفير تجربة مفعمة بالمتعة والتسلية.

لم ينس القائمون على المشروع الأطفال واحتياجاتهم الترفيهية التي وضعوها في الحسبان ووفروا لهم ركناً خاصاً يحمل اسم «كهف المغامرات» بمساحة تقدر بنحو 124 ألف قدم مربعة لتمكين الأطفال مرتادي الجزيرة مع ذويهم من قضاء أوقات مسلية وممتعة من خلال ممارسة الرياضة والألعاب التي تناسب حاجة الأطفال على مختلف أعمارهم.

البحيرة

أما بالنسبة لنادي الشاطئ في الجزيرة فهو يوفر للزوار العديد من الأنشطة في مرافق فخمة وفارهة على مساحة قدرها 33 ألف قدم مربعة، ويضم النادي منطقة البحيرة التي تغطي مساحة نحو تسعين ألف قدم مربعة لتنظيم العروض المائية خاصة في ساعات المساء، وستكون مفتوحة أمام الزوار يومياً، ويمكن للنادي بمرافقه الخمس نجوم أن يستضيف المناسبات الخاصة للأشخاص الراغبين في تكريم ضيوفهم.

كما يحيط بالجزيرة «كورنيش» يمتد لمسافة 1.2 كيلومتر، ويضم العديد من مساحات التجزئة والمطاعم والمقاهي.

تمتلك المقومات الأساسية للصناعة السياحية والترفيهية، فهناك الشواطئ النظيفة والصحراء والشمس المشرقة والبيئة الصحية والمحميات والتراث العربي والإسلامي العريق وكرم الضيافة العربية، وهذه العناصر الرئيسية الجاذبة للسياح والزوار تحتاج إلى مثل هذه المشاريع الحضارية التي تعزز قطاع السياحة وتنمّيه وتوفر فرص عمل للشباب من أبناء وبنات الوطن، كما أنها تؤمن مصدراً مهماً من مصادر تنويع اقتصادنا الوطني.

وتعكس جميع عمليات المجموعة ومشاريعها توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تركز على الجودة والتميز وخلق مفاهيم مبتكرة عند التخطيط للمشاريع التي تنفذها المجموعة بحيث تتلاءم كذلك ومحاور استراتيجية دبي 2021 وتواكب رؤية الإمارات 2021.

الجزيرة تقع قبالة شاطئ جميرا قرب برج العرب

3.5 ملايين متر مربعة مساحة البناء الطابقية في المشروع

تنفذه وتديره مجموعة «وصل لإدارة الأصول» أحد أبرز مطوري العـقارات

سياحة وترفيه

ـــ 1400 غرفة وجناح فندقي

ـــ 10 فلل خاصة

ـــ فندق ومنتجع «بيلاجيو»

ـــ فندق «إم جي إم»

ـــ مبنى للشقق الفندقية

ـــ مطاعم ومقاهٍ فاخرة

ـــ نادٍ لرجال الأعمال

ـــ حمامات سباحة

ـــ صالات رياضية

ـــ نوافير مائية

ـــ مساحات خضراء

«دبي سفير»

مبنى شاهق في قلب الجزيرة، يرتفع 110 أمتار، ويتسع لـ 300 ضيف لمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد، والقيام بتجربة السفر العمودي إلى أعلى القبة في البرج.

شلالات مائية

3 أبراج هيكلية على شكل شلالات مائية تحيط بـ «دبي سفير»، وتتصل معه من خلال العديد من الطوابق، وهي مخصصة للفعاليات والمعارض.

الكورنيش

يمتد لمسافة كيلو و200 متر، ويضم العديد من المحال التجارية ومساحات التجزئة والمطاعم والمقاهي.

نادي الشاطئ

مرافق فخمة مساحتها 33000 قدم مربعة، ويضم منطقة البحيرة ومساحتها 90000 قدم مربعة لتنظيم العروض المائية المسائية المفتوحة للزوار يومياً.

كهف المغامرات

ركن ترفيهي خاص للعائلات، لا سيما الأطفال، وتبلغ مساحته 124000 قدم مربعة، يتيح ممارسة مختلف أنواع الرياضة والألعاب المتنوعة.

المسرح

يستوعب 800 ضيف على مساحة 80000 قدم مربعة، ويتصل مع نادي الشاطئ، وهو مخصص لعروض «إم جي إم».

وصل للضيافة

«وصل للضيافة والترفيه» مملوكة بالكامل لمجموعة «وصل لإدارة الأصول»، وتمتلك حالياً 15 فندقاً في المنطقة، تضم 4486 غرفة فندقية فاخرة، و1210 من الشقق والفلل الفندقية تديرها شركات مختلفة، أبرزها «ماريوت العالمية للفنادق والمنتجعات»، و«مجموعة حياة العالمية»، وتقوم وصل أيضاً بإدارة محفظة مختارة من الفنادق تحت علامة «هيلتون إنترناشيونال»، فضلاً عن أول علامة لفندق ماندرين أورينتال الفاخر، الذي تم تطويره من قبل المجموعة، إلى جانب إدارة أصول «دوسيت ثاني دبي»، و«جميرا زعبيل سراي».

إم جي إم

هي من الشركات العالمية الكبرى في قطاع الضيافة والترفيه، وتمتلك خبرة طويلة ومجموعة شاملة من العلامات التجارية لأهم المنتجعات في العالم، واسمها مرتبط تماماً بعالم وصناعة الترفيه العائلي وأنماط الحياة الراقية، وتشتهر بتطوير وجهات عصرية في الولايات المتحدة الأمريكية. يعمل في الشركة 83000 موظف، وتعد الشركة واحدة من بين أقوى 500 شركة في العالم، بحسب مجلة فورتشن الأمريكية.