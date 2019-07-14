مصانع دولية تحوز 60 % من علامات الجودة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

تدرس دول التعاون من خلال هيئة التقييس الخليجية وبقية الدول العربية النموذج الإماراتي «علامة الجودة الإماراتية»، بعد أن حقق نجاحاً لافتاً في ضبط جودة مخرجات خطوط الإنتاج، سواء على صعيد قطاع الأغذية أو الأجهزة الكهربائية وفق إفادة عبدالله عبدالقادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، حيث حصدت مصانع دولية 60 % من علامات الجودة الإماراتية الاختيارية.

وقال خلال احتفال الهيئة بالمنتجين والمزودين بمنحهم «علامة الجودة الإماراتية» في دبي إن النموذج الإماراتي في تطبيق هذه المنظومة، خضع للعديد من المقارنات المعيارية في السعودية وعمان والكويت من حيث نظام ومتطلبات الحصول على العلامة وأثبت نجاحاً لافتاً.

ويبلغ عدد المنتجات في أسواق الإمارات الحاصلة على «علامة الجودة الإماراتية»، نحو 73 ألف منتج، تتبع لـ 551 مصنعاً وخط إنتاج في أنحاء العالم، مسجلون لدى الهيئة وفق قاعدة البيانات، منذ بدء تطبيق منظومة علامة الجودة الإماراتية قبل 9 أعوام في حين تم منح 1168 ترخيصاً باستخدامها لمصانع ومزودين في 5 قارات.

ومنحت «مواصفات»، 40 خط إنتاج وتصنيع لمنتجات العصائر والمشروبات، والحليب ومنتجات الألبان «علامة الجودة الإماراتية» أبرزها «رواخ» النمساوية للعصائر، التي تعد أول منتج للعصائر من الاتحاد الأوروبي يحصل على العلامة وفق متطلبات النظام الإماراتي.

وتابع: الآن لدينا أكثر من 60% علامات الجودة الإماراتية الاختيارية ذهبت إلى مصانع دولية، ما يعكس رغبة هذه المصانع في التصدير إلى أسواق الإمارات والمنطقة.