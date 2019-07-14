اقتصادية أبوظبي تعلن تفاصيل مبادرة تراخيص أنشطة التكنولوجيا

المصدر: أبوظبي- البيان

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن مبادرة «تراخيص أنشطة التكنولوجيا»، التي أطلقتها مؤخراً، تعكس رؤيتها الرائدة وفكرها الاستراتيجي في مواكبة التطور التكنولوجي، وتوظيفه في تحفيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي، وتعزيز دور الشركات، ودعم رواد الأعمال لنقل المعرفة، بما يعزز من تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعلنت الدائرة أن مبادرة تراخيص الأنشطة التكنولوجيا، التي تندرج ضمن برنامج مسرعات أبوظبي التنموية «غداً 21»، تشمل 13 قطاعاً اقتصادياً في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وتضم المبادرة كلاً من مجالات المركبات ذاتية وشبه ذاتية القيادة، والاتصالات والاستشعار والمواد المتقدمة والتصنيع والروبوتات، الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية وتكنولوجيا الطاقة والعلوم الطبية الحيوية، وتعزيز القدرات البشرية، والواقع المختلط والمحاكاة الرقمية والخدمات السحابية والحوسبة السحابية وتكنولوجيا الفضاء، وتكنولوجيا التكيف مع التغير المناخي، وعلم الأحياء الاصطناعية، وتكنولوجيا الأمن المائي والغذائي، والحوسبة الكميّة.

وأكد معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن المبادرة الجديدة، تأتي استكمالاً للمبادرات السابقة التي أطلقتها الدائرة، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، بهدف تمكين القطاع الخاص، وتسهيل عمل المنشآت والشركات، بما يعزز مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى دعم المشاريع الرائدة في التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وتصب في رؤية الدائرة الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز سياسة تنويع الاقتصاد والتنافسية، وجعل الإمارة واحدة من أفضل الوجهات لممارسة الأعمال والاستثمار، وترسيخ نهجها في تعزيز التعليم التكنولوجي، وتطوير برامج تنمي قاعدة المواهب والباحثين في مجال التكنولوجيا.

كما أكد معالي سيف الهاجري، حرص الدائرة على مواصلة جهودها المستمرة لتمكين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة، وزيادة مستوى الشفافية والتفاعل بين القطاعين العام والخاص.