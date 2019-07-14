دائرة الطاقة في أبوظبي توفر خدمات التراخيص الفورية عبر منظومة «تم»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن توفير خدمات التراخيص الميسرة عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية (تم) بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية، في خطوة تهدف إلى توظيف التقنيات المبتكرة التي تتسم بالسرعة والفاعلية لتقديم خدمات الترخيص الفورية للمشاريع الصغيرة في مجال الطاقة في أبوظبي.

وتشمل التراخيص الفورية التي ستصدرها الدائرة عبر منظومة «تم» بالعديد من المزايا، منها الحصول على رخصة معفاة من الرسوم لمدة عامين من خلال الموقع الإلكتروني لمنظومة «تم» وبشروط ميسرة جداً، ووفقاً لإجراءات تقييم مبسطة إذ لا تتعدى مدة الحصول عليها يوم عمل واحد. ويتمثل حرص الدائرة على توفير هذه الخدمات الميسرة في التزامها بتوفير تجربة متكاملة للمتعاملين من جهة ودعم مسيرة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي من جهة أخرى.

خدمات ذكية

وقال المهندس سيف سالم بامدهف، مدير إدارة تقنية المعلومات والخدمات الذكية والحكومية في دائرة الطاقة بأبوظبي: «نفخر بالعمل جنباً إلى جنب مع هيئة أبوظبي الرقمية، إذ ستقدم شراكتنا أداة جديدة لتوفير خدمات ذكية وسريعة تسهم في تعزيز الأعمال بكافة أشكالها قطاع الطاقة في أبوظبي، وتوثيق تكامل الأعمال بين الدوائر الحكومية في الإمارة».

وأكد المهندس محمد عبد الحميد العسكر، مدير قطاع الشؤون الحكومية والشراكات في هيئة أبوظبي الرقمية، على مواصلة الهيئة للجهود الرامية لتعزيز المناخ الاقتصادي والمساهمة الفعالة في توجه حكومة أبوظبي نحو تحفيز الأعمال والاستثمار وفق برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، وذلك من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية المبتكرة لإنجاز خدمات الأعمال من تراخيص وغيرها من أجل توفير الوقت والجهد والمال وتعزيز التنافسية في إمارة أبوظبي.

أفضل المعايير

وقال حمد العامري، رئيس قسم التراخيص والامتثال في دائرة الطاقة بأبوظبي: «تتماشى هذه الخدمة مع توجهات دائرة الطاقة المتوافقة مع الرؤى الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، وذلك سعياً للارتقاء بالخدمات وفق أفضل المعايير العالمية والمساهمة في تعزيز تنافسية الإمارة لناحية سهولة ممارسة الأعمال».

نشاطات

قال حمد العامري إن قائمة النشاطات التي يمكن لأصحابها الحصول على الرخصة تضم كلاً من إنتاج ومعالجة وتحلية المياه، وتوليد الكهرباء وتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بسعة إنتاج لا تزيد عن(50kWp) في المنشأة وتجميع ومعالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي والتخلص منها بما في ذلك المياه الرمادية، ونشاطات تخزين وتوزيع وإمداد الكهرباء والمياه لغرض التزود الذاتي، وعمليات توزيع وإمداد وبيع وشراء المياه بواسطة الصهاريج، تجميع والتخلص من مياه الصرف الصحي بواسطة الصهاريج.