مطار دبي ضمن الأفضل عالمياً لمسافري الأعمال

المصدر: دبي-وائل الخطيب

تصدر مطار دبي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأفضل مطار لمسافري الأعمال في 2019، محتلاً المرتبة العاشرة عالمياً ضمن القائمة التي أصدرتها شركة«جلوبال هانترز» وضمت 45 مطاراً عالمياً.

وتفوق المطار على مطارات سنغافورة تشانجي وهونغ كونغ وسان فرانسيسكو وميامي وشارل ديغول واورلاندو وهيثرو الذي حل في المرتبة 33 وجون اف كندي في المرتبة 35. وبلغ إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار في 2018 أكثر من 89 مليون مسافر، فيما بلغ عدد الوجهات من المطار نحو 224 وجهة.

وحصد مطار دبي وفق التقييم 66.6 نقطة وهي تكاد تعادل النقاط التي سجلها مطار جورج بوش (5) وهارتفبيد-جاكسون اتلانتا (6) ومطار ميونيخ(7) ومدريد وطوكيو (في المرتبتين 8و9)، أما المطارات الأربعة الأولى فهي ناريتا بطوكيو ولوس انجلوس وفرانكفورت وامستردام.

وقال التقرير إنه تم إلقاء نظرة على أكثر المطارات ازدحاماً في جميع أنحاء العالم وتم مقارنة المرافق والخدمات التي تقدمها، وتكلفة وقوف السيارات إلى عدد الصالات المتاحة، وبناء على ذلك جرى تصنيف هذه المطارات لاكتشاف أفضل المطارات في العالم للمسافرين من رجال الأعمال.