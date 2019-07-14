تملك الأجانب يرسخ مكانة الإمارات عالمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكدت مجلة خدمة البيانات «اف دي آي ماركتس» التابعة لمؤسسة فايننشال تايمز البريطانية، أن الإمارات تهدف من وراء فتح 122 نشاطاً اقتصادياً للتملك بنسبة تصل 100% للأجانب، إلى ترسيخ مكانتها كمركز للاستثمار الأجنبي، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة في الإمارات 14.97 مليار دولار بين يونيو 2018 ومايو 2019، مقارنة مع 7.40 مليارات دولار بين يونيو 2017 إلى مايو 2018. وقالت المجلة إن المستثمرين الأجانب رحبوا بالقرار الذي سيتيح التملك الحر في قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، مما يتيح الملكية في مختبرات البحث والتطوير في التكنولوجيا الحيوية.

وأضافت: «يتماشى ذلك مع هدف الإمارات الرامي إلى تعزيز الابتكار والإنجازات العلمية كجزء من برنامج رؤية 2021، وكجزء من قراره أعلن مجلس الوزراء أيضاً عن خطط لمنح تأشيرات الإقامة في الإمارات للمستثمرين ستكون سارية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وهي زيادة على مدة صلاحية الإقامة الحالية البالغة عامين».