19 مليار درهم أقساط التأمين الصحي في 2018

المصدر: دبي - عمرو عادل

استحوذ التأمين الصحي في الإمارات على 43.65% من إجمالي أقساط التأمين والبالغة 43.7 مليار درهم بنهاية عام 2018، إذ بلغت قيمة الأقساط الطبية 19.08 مليار درهم.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة التأمين حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها، أن حصة الشركات الوطنية من أقساط التأمين الصحي بلغت 74.4% بقيمة 14.2 مليار درهم، وحصة الأجنبية 25.6% بما يعادل 4.9 مليارات.وبلغ عدد الوثائق الطبية 2.9 مليون وثيقة بحصة 38.4% من إجمالي وثائق التأمين البالغة 7.58 ملايين وثيقة، وبلغ معدل أقساط الوثيقة الواحدة 6557 درهم.واستحوذ قطاع تأمين المسؤوليات والممتلكات على 34.6% من حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين بواقع 15.1 مليار درهم.

وتوزعت أقساط المسؤوليات والممتلكات ما بين تأمين المركبات بـ 6.7 مليارات درهم والحريق 2.69 مليار درهم، والتأمين الهندسي والإنشاءات والطاقة 2.34 مليار، والبحري والطيران 1.33 مليار درهم، و2.05 مليار درهم موزعة على تأمينات أخرى ضمن الممتلكات والمسؤوليات.

وبلغت حصة قطاع السيارات والمركبات 15.35% من إجمالي الأقساط، موزعة على 3.45 ملايين وثيقة، ليكون معدل سعر الوثيقة الواحدة 1942 درهماً. وتجاوزت قيمة الأقساط في قطاع تأمين الأشخاص وتكوين الأموال 9.5 مليارات درهم بحصة 21.75% من إجمالي الأقساط. وتصدر التأمين الفردي على الحياة قطاع تأمين الأشخاص 7.527 مليارات درهم، تلاه تأمين الحياة الجماعي المرتبط بالائتمان بقيمة أقساط 750.4 مليون درهم، ثم تأمين الحياة الجماعي 699.5 مليون درهم، لتحل عمليات التأمين الاستثماري وتكوين الأموال أخيراً بقيمة أقساط بلغت 533.2 مليون درهم.

وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 62 شركة، منها 35 شركة تأمين وطنية، 27 شركة تأمين أجنبية. وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين 15 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.