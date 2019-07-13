موافقة «أديا» و«جي آي سي» على استثمار مبلغ 329 مليون دولار

المصدر: دبي- سيد صالح

وافق جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» وصندوق الثروة السيادي السنغافوري «جي آي سي» على استثمار مبلغ 329 مليون دولار إضافي في «جرينكو إينرجي» القابضة، التي تعد أكبر شركة هندية متخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلا عن بيان أصدرته الشركة.

ويضاف هذا الاستثمار إلى تمويل سابق بقيمة ٤٩٥ مليون دولار أعلن الطرفان الشهر الماضي عن استثماره في الشركة الهندية. وبذلك ترتفع قيمة استثمار الطرفين في الشركة هذا العام الى 824 مليون دولار، ويمتلك «أديا» 15 % في «جرينكو إينرجي»، ويمتلك «جي آي سي» 61 % في الشركة الهندية.