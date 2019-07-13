1.57 مليون زائر من أوروبا الغربية لدبي في 5 أشهر

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

بلغ عدد زوار دبي من أوروبا الغربية خلال أول 5 أشهر من العام الجاري نحو 1.575 مليون زائر يشكلون 23% من مجمل عدد زوار الإمارة خلال الفترة نفسها بحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وأظهرت البيانات أن عدد الزوار من المملكة المتحدة تجاوز 513 ألف زائر لتتصدر بذلك الأسواق الأوروبية من حيث عدد زوار دبي. كما جاءت المملكة في المركز الثالث من حيث أهم الأسواق السياحية الوافدة للإمارة بعد الهند والسعودية.

وارتفع عدد الزوار من ألمانيا 5% إلى 291 ألف زائر، بينما سجلت فرنسا نمواً بنسبة 7% ليصل عدد الزوار الفرنسيين إلى 121 ألف زائر. ونما عدد القادمين من إيطاليا 4% إلى 119 ألف زائر، بينما وصل عدد زوار دبي القادمين من هولندا خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو 67 ألف زائر.