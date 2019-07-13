دبي وجهة عالمية للزيارة والإقامة

المصدر: دبي- وائل الخطيب

حلّت دبي في المركز 12 عالمياً في مؤشر المدن الأكثر راحة للزيارة والإقامة، متفوقة على مدن عريقة مثل دبلن وغلاسكو وهونغ كونغ وكوالالمبور ولندن ولوس انجليس ومدريد وغيرها من المدن العالمية الأخرى.

وقال موقع «THE YESSTYLIST» الذي أصدر المؤشر: إنه قام بتحليل 46 مدينة في جميع أنحاء العالم لاكتشاف أكثرها راحة للزيارة والعيش فيها. وتم تصنيف كل مدينة بناءً على مستوى أدائها الجيد عبر عشرة محاور بيانات مميزة تتعلق بالاسترخاء والضغط.

وأضاف: لكل مدينة شخصية مميزة تؤثر على حياة أولئك الذين يعيشون فيها. فإذا كانت المدينة مكتظة وصاخبة، فإنها تزيد من مستويات التوتر لدى سكانها، وإذا كانت المدينة تتمتع بأجواء أكثر هدوءاً فمن المحتمل أن يستمتع ساكنوها بحياة أكثر استرخاءً وراحة. ولم يتضمن المؤشر الذي تصدرته أمستردام وبانكوك وبرشلونة وبرلين أي مدينة عربية أو شرق أوسطية باستثناء دبي.