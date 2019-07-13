«مصدر» توفر فرصاً استثمارية للطاقة المتجددة في أرمينيا

المصدر: يريفان - البيان

وقّع محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وديفيد بابازيان، الرئيس التنفيذي لصندوق المصالح الوطنية في أرمينيا، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية من خلال تطوير مشاريع تصل قدرتها الإنتاجية إلى 200 ميجاواط، وطاقة الرياح البرية بقدرة 200 ميجاواط، والطاقة الشمسية العائمة بقدرة 100 ميجاواط.

وأكد الرمحي خلال كلمة ألقاها عقب توقيع المذكرة، على أهمية التعاون مع صندوق المصالح الوطنية الأرميني، وتنفيذ مشاريع في جمهورية أرمينيا التي تزخر بفرص واعدة للاستثمار في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك نظراً لما تتمتع به من اقتصاد يعتبر الأسرع نمواً بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، وبيئة وتشريعات مشجّعة وداعمة للمستثمرين.

وقال: نحن فخورون في «مصدر» كشركة متخصصة في مجال الطاقة المتجددة وإحدى شركات مبادلة للاستثمار، بالمساهمة في تعزيز العلاقة الوثيقة التي تجمع بين جمهورية أرمينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما أننا نسعى إلى تسخير خبرتنا الممتدة على مدى 13 عاماً في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، للمساهمة في دعم أرمينيا لتحقق أهدافها في مجال التنمية المستدامة.

من جهته، أكد بابازيان على عمق العلاقات التي تجمع جمهورية أرمينيا بدولة الإمارات، وكان آخرها زيارة معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، لحضور اجتماع الدورة الأولى للجنة المشتركة بين الدولتين، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس مع وفد شركة «مصدر» برئاسة الرمحي، ستكون فاتحة للعديد من اتفاقيات التعاون المزمع عقدها بين الدولتين.