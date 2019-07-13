دبي تحلّق وحدها قريباً في فضاء المعاملات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

تخطط إمارة دبي لأن تحلق وحدها في فضاء المعاملات الرقمية بعد أن تتخلص من قيود التعاملات الورقية تماماً في أروقتها الحكومية بحلول عام 2021، تنفيذاً لاستراتيجيتها المتفردة في المعاملات اللاورقية والتي تسير على ثلاث محاور.

وقال سمير إبراهيم عبدالهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سامتيك ميدل إيست»، في بيان صحافي أمس، إن دبي سوف تصبح أول حكومة بلا معاملات ورقية على الإطلاق بحلول 12 ديسمبر 2021، حيث ستتخلص دوائرها الحكومية من كافة التعاملات الورقية وتنتقل بها إلى فضاء أكثر رحابة وهو التعاملات الرقمية التي ستستوعب المليارات من العمليات في ثوان قليلة وبسرعة إنجاز أكبر بكثير مما هو عليه حالياً، مما يحقق هدفها بأن تكون المدينة الأسعد والأكثر ذكاءً على مستوى العالم.

وأضاف أن استراتيجية دبي في المعاملات اللاورقية بُنيت على محاور ثلاثة أولها: التقنيات وذلك بهدف تلبية الاحتياجات التقنية وتوفير البيانات لضمان إجراء كافة المعاملات والإجراءات بلا أوراق.. وثانياً: التشريعات وذلك عن طريق سن التشريعات اللازمة والتعديلات عليها لتمكين المعاملات بلا أوراق في جميع الجهات.. أما المحور الثالث فهو: الثقافة بمعنى إيجاد مجتمع يتقبل فكرة معاملات بلا ورق بعد أن اعتاد الناس طيلة عمرهم على استخدام الورق في إنجاز ما يقومون به.

ولفت إلى أن التقارير العالمية تؤكد أن العالم لا يزال ينتج نحو 400 مليون طن من الورق سنوياً، حيث إن الورق المستهلك في المدارس والمكاتب يمثل الفئة الكبرى من الأوراق المستهلكة في العالم، وهو الأمر الذي يدعو إلى القلق بشكل كبير، ما يعني أن تقليص استخدام الورق سوف يوفر الكثير للحكومات، كما أن أكثر من 60% من نحو 17 مليار قدم مكعبة من الخشب المستهلك كل عام، تستعمل لصنع الورق، وتحتاج صناعة الورق إلى الماء أكثر من معظم الصناعات الأخرى.