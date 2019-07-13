«فرص جديدة ومستقبل جديد» في الدورة 4 للمعرض الصيني العربي

المصدر: بكين - شينخوا

تعقد الدورة الرابعة للمعرض الصيني - العربي في مدينة ينتشوان بمنطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين في الفترة بين يومي 5 و9 سبتمبر من العام الجاري، وفقاً لما ورد في مؤتمر صحفي عقدته وزارة التجارة الصينية أمس الجمعة في بكين.

وقال ليو كه وي نائب رئيس منطقة نينغشيا في المؤتمر، إن المعرض الذي يحمل عنوان «فرص جديدة ومستقبل جديد» يهدف إلى ترسيخ جذور الصداقة وتعميق التعاون والتنمية المشتركة بين الصين والدول العربية، حيث تنظمه وزارة التجارة الصينية ومجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية وحكومة منطقة نينغشيا بشكل مشترك.

يذكر أن خلال المعرض الصيني - العربي بالإضافة إلى مؤتمر الافتتاح، سوف يعقد 8 معارض فرعية وفعاليات لتعزيز التجارة والاستثمار وغيرها في إطار المعرض.

وأوضح ليو أن التعاون الاقتصادي والتجاري يعد موضوعاً مهماً للمعرض، كما ستقام قمة الصناعة والتجارة بين الصين والدول العربية ومنتديات ومؤتمرات تتناول مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والسياحة وغيرها.

واستطرد ليو قائلاً إن المعرض الصيني العربي قد أصبح منصة هامة لتعزيز البناء المشترك للحزام والطريق بين الصين والدول الواقعة على المبادرة ولا سيما الدول العربية، كما يلعب دوراً إيجابياً في دفع التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الانفتاح لمنطقة نينغشيا.

وأضاف ليو أن الدورة الرابعة للمعرض الصيني- العربي ستجذب معظم الدول العربية للمشاركة فيه، إضافة إلى عدد كبير من المؤسسات والشركات والمنظمات من الدول الواقعة على طول الحزام والطريق، ما يخلق فرصاً للتعاون بين كل المشاركين.

جدير بالذكر أن المعرض الصيني-العربي يعد معرضاً دولياً متكاملاً على مستوى الدولة يعقد كل سنتين برعاية مشتركة من وزارة التجارة الصينية ومجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية والحكومة المحلية لمنطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي.

وكانت منطقة نينغشيا حلقة وصل هامة على طريق الحرير القديم الذي ربط الصين بالدول العربية قبل أكثر من 2000 عام، كما تتميز بكونها المنطقة ذاتية الحكم الوحيدة لقومية هوي ذات الأغلبية المسلمة على مستوى المقاطعات، ما يؤهلها لإجراء التبادلات الثقافية مع الدول العربية.