«يورونيوز»: طفرة بالسياحة العلاجية في دبي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكرت شبكة «يورونيوز» الإخبارية الأوروبية أن السياحة العلاجية في دبي تسجل طفرة في النمو، لافتةً إلى أن حجم السياحة العلاجية في العالم يبلغ حجمها 60 إلى 80 مليار يورو سنوياً، ويبلغ عدد طلابها 20 إلى 24 مليون مرض سنوياً.

ونقلت يورونيوز عن مسؤول بسلطة دبي الطبية أنه تم إقرار قانون جديد أخيراً يتيح الملكية الأجنبية بنسبة 100% في المؤسسات العلاجية في الإمارات. وأضاف أن استراتيجية سلطة دبي الطبية منذ عام 2014 تهدف إلى تطوير ودعم قطاع الرعاية الصحية، ورفع مستوى مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي.

ونقلت عن الدكتور باسل نصر الله، المدير الطبي في مؤسسة أرمادا العلاجية، أنها استقبلت زيادة في عدد المرضى القادمين من الخارج بنسبة 5% سنوياً، مشيراً إلى أن مرضاهم من الخارج يأتون من روسيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وجنوب آسيا. والمثير للدهشة أن تلك الدول لديها قطاع طبي متقدم، لكن دبي لا تزال جذابة للمرضى الذين يريدون الجمع بين العلاج وأهداف أخرى.