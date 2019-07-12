«سيمنز» تطلق تقنيّة الاتّصال المنزلي في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة سيمنز للأجهزة المنزليّة، الجيل الجديد من تقنيّة الاتّصال المنزلي في الإمارات. وشهدت محادثات سيمنز المستقبليّة انضمام عدد من أصحاب الرؤى الأكثر جرأة في المنطقة إلى الإدارة العليا وإلى صانعي القرار المعتمدين لدى الوكلاء للحصول على جدول للمناقشات حول مستقبل الابتكار والاتّصال والتكنولوجيا الذكيّة والمستقبل.

مستقبل

وتخلّل الحدث الذي أقيم في فندق العنوان دبي، كلمة للرئيس التنفيذي لشركة دو للاتّصالات حول مستقبل المنزل الذكي. وحدّد الأستاذ الجامعي أوزغور ديميتراس، الرئيس المؤسّس لمركز التميّز في التمويل في جامعة سابانجي في تركيا، والزميل في قسم الأبحاث في جامعة ماري كوري الذي يركّز على التكنولوجيا والروبوتات وإنترنت الأشياء، رؤية مقنعة لمستقبل مشترك حتّى ثلاثين عامًا من الآن. كما تطرّق مفكّرون آخرون إلى مجموعة مواضيع تضمّنت تطوّر الإمارات على مدار ثلاثين عامًا، ومستقبل الاتّصال، والاضطراب التكنولوجي، وما يعنيه عالمًا مترابطًا رقميًا للأشخاص وكذلك للشركات.

وكانت سيمنز للاتّصال المنزلي الحديث الأبرز خلال منصّة المحادثات المستقبليّة. هذه التكنولوجيا الجديدة هي النهج المستقبلي لدور الأجهزة الجديد في الحياة اليوميّة. يقوم الاتّصال المنزلي بتحويل مساحات المعيشة إلى منازل متّصلة حيث تتواصل الأجهزة مع المستخدمين ومع بعضها البعض بسلاسةٍ تامّة، ويمكن التحكّم بها عبر شبكة الواي فاي. تمهّد الأجهزة اليوم الطريق لأسلوب حياةٍ سهلٍ وبسيطٍ وذكيٍّ، حيث أصبح التواصل بين الناس والأجهزة أسهل من أي وقتٍ مضى.

راحة

وقال الرئيس التنفيدي لـBSH، توماس ألونسو غارسيا-سالمونس: مع الاتّصال المنزلي، نضمن عيش قصصٍ تتمحور حول الرّاحة اليوميّة والمشاركة. والآن، سيتمّ توصيل كافّة أجهزتنا المنزليّة وسنكون قادرين على التحكّم بها أينما كنّا. وتصنع تقنيّة الاتّصال المنزلي قصصًا عن الاندماج - مثل ماكينة القهوة التي تجهزّ لك فنجانك الصباحي دون حاجتك إلى دخول المطبخ، أو المصباح المنزلي الوامض الذي يشير إلى انتهاء دورة الغسيل، أو غسّالة الأطباق التي تقوم بتعبئة تلقائيّة لمسحوق الغسيل عند نقصانه. كما تتيح كاميرتان مثبتّتان داخل الثلّاجة الذكيّة للمستخدمين إمكانيّة إلقاء نظرة إلى الداخل أينما كانوا وذلك عبر تطبيق الاتّصال المنزلي البديهي لمعرفة ما في الثلّاجة عند التخطيط لوجبات الطعام أو عند الشعور برغبة الطهي.

تحكم مركزي

تطبيق الاتّصال المنزلي هو عبارة عن وحدة التحكّم المركزيّة التي تتيح للمستخدمين القدرة على التواصل مع كل شيء - من الثلّاجة أو الفرن أو ماكينة القهوة أو المكنسة الكهربائيّة – وكلّ ذلك عبر هواتفهم الذكيّة. ويمكن تشغيل وإيقاف كافّة الأجهزة، إعادة ضبط العدّادات والبرامج وكل هذا عن بُعد.