2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنقضي 2.7 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 889 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 90 مبايعة للأراضي بقيمة 500 مليون درهم و799 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.2 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 55 مليون درهم في منطقة القرهود تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول ومبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة البدع.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 77 مليون درهم والثالثة وادي الصفا 7 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 61 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا ومبايعة بقيمة 17 مليون درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيل 111 مبايعة بقيمة 131 مليون درهم والثالثة الخيران الأولى بتسجيلها 101 مبايعة بقيمة 186 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها مليار درهم منها 89 رهن أراض بقيمة 850 مليون درهم و127 رهن فلل وشقق بقيمة 150 مليون درهم، أهمها بمنطقة سيح شعيب 1 بقيمة 220 مليون درهم ورهن بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 166 مليون درهم.