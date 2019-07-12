2 % انخفاض أسعار المستهلك بالفجيرة في يونيو

المصدر: الفجيرة - البيان

أظهر تقرير أصدره مركز الفجيرة للإحصاء حول مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو انخفاضاً بنسبة 2% مقارنة بيونيو 2018.

وأوضح التقرير أن نسبة التغير السنوي انخفضت في عدد من المجموعات الرئيسية لسلة المستهلك، وهي (مجموعة الطعام والشراب -1.03%، مجموعة السكن وتوابعه بنسبة -8.17%، خدمات الصحة بنسبة -0.52%، مجموعة النقل -1.15% ).

وفي المقابل طرأت زيادة في عدد من مجموعات سلة المستهلك، وهي (الملابس والأحذية 5.99%، التجهيزات والمعدات المنزلية 5.72%، مجموعة الترويح والثقافة بنسبة 5.08%، خدمات التعليم بنسبة 2.42%، وفي السلع والخدمات المتنوعة 0.67%). وبقي مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك مستقراً في كل من مجموعات (التبغ والاتصالات والمطاعم والفنادق).

ومن خلال التقرير تمت مقارنة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك بين يونيو ومايو 2019 تبين وجود ارتفاع على المستوى الشهري بنسبة التغير بمؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في إمارة الفجيرة بنسبة 0.45%. ووارتفع مؤشر الرقم القياسي لمجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.04%، والتجهيزات والمعدات المنزلية 1.69% ومجموعة النقل بنسبة 1.60%، ومجموعة الترويح والثقافة 3.44%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 2.88%.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الرقم القياسي في مجموعتي مجموعة الطعام والشراب -0.72%، ومجموعة السكن وتوابعه بنسبة -0.14%، فيما استقر عدد من مجموعات السلع والخدمات، وهي منتجات التبغ، وخدمات الصحة، والاتصالات، والتعليم، وقطاع المطاعم والفنادق.

وجاء انخفاض مؤشر مجموعة النقل على المستوى السنوي لانخفاض أسعار المنتجات النفطية بشكل عام، ولكنْ هنالك ارتفاع في نفس مؤشر مجموعة النقل على المستوى الشهري لارتفاع أسعار المنتجات النفطية في يــونيــو عن مــايــو هذا العام، كما جاء انخفاض مؤشر مجموعة السكن وتوابعه لانخفاض مستوى الإيجارات خلال السنة الحالية بالمقارنة مع السنة الماضية. وحدث ارتفاع سنوي في قطاع التعليم لزيادة بعض أسعار الكتب والمستلزمات الدراسية، في حين كان قطاع التعليم مستقراً على المستوى الشهري.