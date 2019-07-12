«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق مبادرة «الواعد الصغير» للطلبة الموهوبين

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

أطلقت «اقتصادية رأس الخيمة»، مبادرة «الواعد الصغير»، بالتعاون مع أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، التي تهدف لتأهيل الطلبة الموهوبين لممارسة الأعمال الاقتصادية في عدة مهن تجارية باحتراف ومهارة، وصقل مواهبهم في فترة الصيف الحالية، والعمل على تطويرها، حتى يتم بناء جيل واعد قادر على الدخول في عالم التجارة، وتقديم أفضل المنتجات والخدمات.

وأوضح محمد المحمود نائب المدير العام بالإنابة، مدير إدارة تطوير الأعمال في الدائرة، أن المبادرة التي تعد الأولى من نوعها، يتم تنفيذها خلال فترة الإجازة الصيفية للطلاب من الفئة العمرية بين 13 إلى 21 سنة، حيث تم اختيار 20 طالباً موهوباً من أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين لإشراكهم في هذه المبادرة، من خلال تقسيمهم إلى 4 مجموعات تضم كل منها 5 طلاب، بحيث يتم توزيع كل مجموعة منها على إحدى المنشآت التجارية الأربع، التي تم الاتفاق معها للمشاركة في المبادرة، وهي متخصصة في المجالات الاقتصادية التالية: إعادة التدوير والديكور، الزهور والهدايا، الغذاء وإدارة المطاعم، والدعاية والإعلان والتسويق.

وأضاف: ستمضي كل مجموعة من الطلاب نحو 3 أيام عمل في كل منشأة تجارية، للتعرف إلى طبيعة العمل الذي يؤديه صاحب المنشأة، والحصول على فكرة عامة عن طبيعة العمل التجاري أو المهني ذي العلاقة، وطبيعة الظروف والمتطلبات اللازمة للقيام به، وأخذ فكرة عامة عن بناءً مشروع ناجح ومتطلباته، والمواد المستخدمة لكل مشروع، بعد ذلك، سيتم تدريب هذه المجموعة من قبل المنشأة من الناحية العملية على أداء الخدمات، وتقديم المنتجات بأنفسهم لمدة أسبوع كامل، بحيث يكتسبون المهارات اللازمة للقيام بأداء المهنة أو العمل المعني.

وبعد انتهاء فترة التأهيل والتدريب، ستخصص الدائرة مبلغاً مالياً رمزياً لكل مجموعة لشراء مستلزمات تصنيع وتقديم المنتجات التي تدربوا عليها في المنشآت التجارية، لعرضها وبيعها في معرض خاص بهم، تنظمه الدائرة لمدة ثلاثة أيام في مركز تجاري. وسيتم اختيار فائز، وتكريمه من قبل الدائرة من بين مجموعة الطلبة العشرين، بموجب تقييم المتعاملين والزائرين لهذا المعرض، حسب جودة المنتجات المعروضة، وطريقة البيع، والتعامل مع الزوار، وغيرها من المعايير الأخرى.

وأوضح أن إطلاق هذه المبادرة، يأتي انطلاقاً من الحرص على التعاون مع كافة الجهات المحلية والاتحادية، من أجل دعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة في الإمارة، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة للإمارة، لدعم مشاريع الأعمال في الإمارة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة القائمة على التنوع والريادة، وتعزيز الابتكار في كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية.