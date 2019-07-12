إنتربرينيور: دبي نموذج لاغتنام الفرص وتحقيق الإنجازات

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أكدت مجلة إنتربرينيور الأمريكية أن دبي هي أفضل مثال في اغتنام الفرص ونموذج لتحويلها إلى قوة اقتصادية بعد مولدها كفكرة مبتكرة، ومع أن شعبيتها قد نمت بشكل كبير عالمياً، إلا أنها تأبى أن تكف عن تقديم المزيد من الإنجازات.

ونشرت المجلة الاقتصادية الأمريكية مقالات بعنوان: «دروس نتعلمها من دبي»، قالت إن دبي مكان مثالي لإقامة الأعمال، كما أن العوامل وراء نهضة دبي وعظمتها تعلن بوضوح أفضل الطرق والوسائل لتحقيق النجاح.

وقالت المجلة إن الدروس التي يجب أن نتعلمها من دبي هي أولاً الحرص على المثابرة والعزم لأنهما سوف يؤديان إلى التحول للأفضل في النهاية، وثانياً الاهتمام بالابتكار لأنه مفتاح التقدم والرخاء. وقد اهتمت دبي دائماً بالابتكار كونه وسيلة لتحقيق تقدمها.

وأضاف التقرير أن دبي تحرص على تحقيق الأهداف وبدقة، مشيراً إلى أن مدينة دبي لها رؤية واضحة، وتبحث دائماً عن الفرص وتغتنمها وتحرص على التحسين والتطوير المستمر لضمان الاحتفاظ بالريادة والمقدمة. وأضافت «إنتربرينيور» أن نجاح دبي في استضافة معرض إكسبو 2020 لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط سوف يدفع بالإمارة إلى التحليق في دائرة الضوء لمدة 6 أشهر، هي فترة إقامة الحدث العالمي، بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً.