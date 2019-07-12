4.4 % نمو التوظيف بالقطاع العقاري بالربع الأول

المصدر: أبوظبي - وام

انعكس النشاط الذي يشهده القطاع العقاري في إمارات الدولة على استقطاب العمالة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث زاد التوظيف في القطاع 4.4% مقارنة مع الربع ذاته من العام 2018 بحسب إحصائيات وكان التوظيف في القطاع الخاص شهد أداءً قوياً على أساس ربع سنوي، حيث زاد 1.2% خلال الربع الأول 2019 مقارنة بانخفاض 0.6% في الربع السابق.

ومن اللافت أن التحسن في التوظيف كان ملحوظاً في جميع القطاعات خلال الربع الأول، مع نمو القطاعات الأخرى بمعدل 2.7% وقطاع العقارات 2.5 % مقارنة بنمو 1.3 و0.5 % على التوالي في الربع السابق.