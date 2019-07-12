نمو محفظة أصول «دبي لصناعات الطيران» المدارة إلى 51 طائرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي لصناعات الطيران» أمس النتائج الاستراتيجية والتشغيلية لقسم التأجير «دبي لصناعات الطيران كابيتال» للنصف الأول من 2019، حيث تم تسليم والالتزام بتسليم 1.1 مليار دولار من أصول الطائرات مشيرةً إلى نمو محفظة الأصول المدارة إلى 51 طائرة بـ 1.3 مليار دولار.

وأوضحت زيادة السيولة عن طريق إضافة تسهيلات ائتمانية متجددة جديدة بقيمة 440 مليون دولار وزيادة نسبة الديون غير المضمونة من إجمالي الدين لتصل إلى ما يقرب من 60٪ مشيرةً إلى إعادة شراء الأسهم المملوكة من قبل «إعمار» لتصبح الآن مملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وبلغ عدد الطائرات المملوكة أو المدارة أو قيد التسليم 357 طائرة وعدد العملاء 110 في 56 دولة .