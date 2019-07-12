«موانئ دبي» بصدد جمع 1.3 مليار دولار

المصدر: دبي - رويترز

أظهرت وثائق أصدرتها بنوك أمس أن موانئ دبي العالمية بصدد جمع 1.3 مليار دولار عبر إصداري سندات تقليدية وصكوك.

وتنوي الشركة اقتراض مليار دولار عبر إصدار صكوك لأجل 10 سنوات بمعدل ربح يعادل 195 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وجرى تسويق السندات الإسلامية بسعر استرشادي أولي عند نحو 230 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وأظهرت وثيقة أن حجم إعادة فتح السندات جرى تحديده عند 300 مليون دولار وستعرض عائداً 4.9% وتراوح العائد الاسترشادي الأولي لإعادة فتح السندات بين 5 و5.1%. وتلقت صكوك موانئ دبي طلبات اكتتاب بقيمة تزيد على 4.6 مليارات دولار بينما تجاوز الطلب على إعادة فتح السندات 1.6 مليار دولار.