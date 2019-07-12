«أي أي إم إندور» يطلق برنامج تدريب للمهنيين العاملين في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أطلق المعهد الهندي للإدارة «أي أي إم إندور»، برنامجه التنفيذي للمهنيين العاملين في الإمارات العربية المتحدة.

وسينفذ البرنامج الذي تم تصميمه بالتعاون مع معهد «أنيسوما تريننج إنستتيوت» على مدى 22 يومًا موزعة على الأشهر الثمانية المقبلة. ونفذ معهد «أنيسوما تريننج إنستتيوت» الذي تأسس العام الماضي، برامج تنفيذية بالإشتراك مع مدارس الإدارة المتميزة في عام 2018.

وتم تصميم برنامج «أي أي إم إندور» لغرس الأطر النظرية في مهارات العمل والإدارة من خلال المزج بحكمة بين التواصل مع الفصول الدراسية ومجموعات الحوار وربطها بشبكة من الأطر التطبيقية التي يمكن ممارستها في مكان العمل. وسيتم تنفيذ البرنامج في يومي الجمعة والسبت من كل شهر في تواريخ معلنة مسبقًا في دبي، بينما يتم تنفيذ الجلسات الخمس الأخيرة بمقر المعهد في الهند.