«أركيما» تطور أعمالها في المنطقة وتستحوذ على «أرماز»

المصدر: دبي- البيان

أتمت شركة أركيما مؤخراً إجراءات الاستحواذ على شركة أرماز المتخصصة في مجال المواد المتخصصة الخافضة للتوتر السطحي الخاصة بأسواق تغذية المحاصيل والتعدين والبنية الأساسية وهي شركة تتمتع بتواجد قوي في السعودية. وبهذا الاستحواذ ستقوم شركة أركيما بدعم تطور عملائها في المنطقة عبر تزويدهم بخدمات تقنية ولوجستية عالية الجودة.

حلول مستدامة

وتقدم شركة أرماز حلولاً مستدامة وبناء على الطلب لخدمة الاحتياجات الخاصة ودائمة التغير لعملائها على مستوى أسواق صناعية متنوعة. وتقدم شركة أرماز سلسلة متنوعة من الإضافات الخاصة بمجال التعدين للمساعدة على تحسين مستوى الاستخراج وكفاءة الأداء في عمليات التعدين. كما تقوم أرماز بتشغيل مصنع جديد فائق التطور.

وبشكل عام تقوم شركة أركيما بدور هام بسلسلة القيمة الخاصة بقطاعي النفط والغاز وذلك بمختلف مراحل السلسلة ابتداء من إنتاج المنصات البحرية ومحطات التكرير وعمليات الشحن وصولاً إلى البيع بمحطات الوقود. وتتيح الخبرة الكيميائية للشركة في مجال الكبريت إمكانية التخلص من عنصر الكبريت في المرحلة النهائية لعملية التكرير.

منتجات

كما توفر المجموعة منتجات خاصة بإضافة رائحة للغاز الطبيعي ولغاز البترول المسال لتسهيل اكتشافه في حال التسريب. وأخيراً تتضمن سلسلة منتجاتها حلول بناء على الطلب للتجفيف والتنقية.

وبفضل الخبرة الكبيرة لشركة أركيما في مجالي المواد المتخصصة الخافضة للتوتر السطحي والتركيبات الخاصة، سيحقق هذا الاستحواذ اندماجاً بين شركتين لديهما تكامل كبير فضلاً عن دعم تطور العملاء في المنطقة.

وأركيما تحقق مبيعات سنوية بلغت 8.8 مليارات يورو عام 2018، ويعمل لديها حوالي 20.000 شخص على مستوى العالم بـ 55 دولة تقريباً.