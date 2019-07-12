موقع إماراتي يستهدف استقطاب مليون شركة

المصدر: أبوظبي- البيان

أفادت مؤسسة «يوكونيكت» للاستثمار الإماراتية، المستثمر الرئيس لموقع وبرنامج ae.uconnect، بأنها تعمل عبر منصاتها الإلكترونية، وبالتعاون مع مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع أخرى، على استقطاب أكثر من مليون شركة، من أصل أكثر من 82 مليون شركة وعمل تجاري من مختلف أنحاء العالم، عبر آلية عمل متطورة للتعريف بأعمالها وأنشطتها ومنتجاتها، سواء في الإمارات أو العالم أجمع.

وقال عبد الرحمن بن علي الحوسني رئيس مجلس إدارة مؤسسة «يو كونيكت» للاستثمار، إن الموقع بصدد توسيع أعماله وأنشطته وبرامجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى التي يمتلكها والمتنوعة، ليصل إلى أكبر عدد ممكن من الشركات والأفراد المتعاملين حول العالم، ومن المتوقع أن يحقق عوائد تتراوح بين 250-400 مليون دولار من الشركات من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن «يوكونيكنت» للاستثمار، ماضية في خططها لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إلى جانب أصحاب الدخل المحدود في الاستفادة من المنصات التي تتيحها لهم، للترويج للمنتجات والأعمال التي تقوم بها، والاستفادة من النقاط التي يجري اكتسابها عبر المشاهدات والتفاعل معها، ما يساعد للشركات والأفراد على تحقيق دخل إضافي يستفيدون منه، عبر موقع ae.uconnect، كما تم إطلاق قسم بيع المساحات في الموقع.

ويعمل الموقع على برنامج تواصل اجتماعي، من شأنه أن يحقق معدلات ترويجية عالية، والتعريف بالشركات والمؤسسات عبر المواقع الإلكترونية الأخرى ومحركات البحث، وإيصال اسم الشركة وأخبارها وأنشطتها إلى أكبر شريحة من الجمهور المستهدف.