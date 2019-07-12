5.1 % نمو أسعار المنتجين الصناعيين بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- وام

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين إلى 81.3 % في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 5.1 %، مقارنة بالربع نفسه من عام 2018، وذلك وفقاً لما أعلن عنه أمس مركز إحصاء أبوظبي.

وشملت قائمة أهم الأنشطة التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين خلال الربع الأول من العام الجاري، نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات، والمعدات، حيث ارتفعت معدلات أسعاره بنسبة 26.9 %، بالإضافة إلى نشاط «صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة» بنسبة 38.1 %.

ويغطي الرقم القياسي لأسعار المنتجين، قطاع الصناعة التحويلية، ويتم حسابه بشكل ربع سنوي، ويعتمد بناء الرقم القياسي على قائمة المنتجات الرئيسة في الأنشطة الاقتصادية للصناعة التحويلية، حسب التصنيف الصناعي الدولي، والتي تمثل جميع الأنشطة في الصناعة التحويلية. وكان التقدم الاقتصادي الملحوظ، الذي تشهده إمارة أبوظبي، استدعى بناء مؤشر إحصائي، يعكس التطور المسجل في قطاعات الإنتاج الاقتصادي، ومن هنا، قام مركز الإحصاء - أبوظبي، ببناء الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في الإمارة.

وتعتبر الأرقام القياسية في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، من أهم المقاييس التي تعبر عن تغيرات الأسعار والكميات للإنتاج الصناعي والتجاري والخدمات.. كما تعتبر من المؤشرات الاقتصادية المهمة، التي تسهم في توفير بيانات دقيقة، تساعد متخذي القرار والاقتصاديين والباحثين.