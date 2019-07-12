«إلينغتون» تستكمل بناء الهيكل الخارجي لـ«ويلتون تيراسز»

المصدر: دبي- البيان

احتفلت «إلينغتون»، شركة التطوير العقاري في دبي، باستكمال بناء الهيكل الخارجي لمشروعها الجديد «ويلتون تيراسز» في «مدينة محمد بن راشد»، وفق الجدول الزمني المحدد.

واحتفلت «إلينغتون» بهذا الحدث المميز، بحضور المستثمرين ومالكي المنازل والوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات. وسيتم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية في «ويلتون تيراسز»، في الموعد المحدد، وخلال أقل من عامين من إطلاق المشروع وسط استجابة قوية من قبل العملاء.

وتولي «إلينغتون» أولوية قصوى للاستدامة، وتحرص على تطوير مجمعات سكنية توفر نمط حياة صحي، وتوظف في الوقت ذاته أحدث التقنيات والتوجهات في السوق، وهو ما يتجسد في استكمال بناء هيكل المشروع وفق الخطط المحددة. ويضم «ويلتون تيراسز» 283 وحدة سكنية بغرفة نوم واحدة أو اثنتين، تحيط بها حدائق خضراء شاسعة، بامتداد 2.4 مليون قدم مربعة، بجوار قناة دبي المائية. وتتوزع الوحدات السكنية في برجين، يتألف كل منهما من 12 طابقاً.

وقال جوزيف توماس، العضو المنتدب لشركة «إلينغتون»: «يعكس استكمال بناء الهيكل الخارجي لمشروع «ويلتون تيراسز»، تركيزنا على استكمال مشاريعنا، بما ينسجم مع الخطط الزمنية المعلنة. ويعتبر «ويلتون تيراسز» أول مشاريعنا ضمن «مدينة محمد بن راشد»».

وقامت «إلينغتون» بتسليم مشروع «بلغرافيا 2»، واحتفلت مؤخراً بالانتهاء من إنشاء هيكل برج «دي تي 1» السكني، المقرر استكماله خلال العام الحالي. وتضم محفظة الشركة أيضاً وجهات مفضلة، مثل «بلغرافيا سكوير» و«بلغرافيا هايتس 2».